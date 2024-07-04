“Кожна війна закінчується перемовинами”: командир відповів, чим може поступитися Україна

Ми давно чітко розуміли, що кожна війна закінчується перемовинами. Але на даний момент я не бачу варіанта перемовин. Я не розумію, на які поступки піде Україна, на які поступки може піти Путін.

Про це в інтерв’ю військовій кореспондентці ТСН Наталії Нагорній розповів командир роти снайперів 58-ї бригади Сергій Варакін.

“Але ми чітко розуміємо, що кожна війна закінчується якимись перемовинами. Не було війни без перемовин. Перемога — ми чітко і з тверезим розумом маємо розуміти, хто ми, скільки нас, що в нас є, на що ми здатні”, — каже військовий.

За словами Сергія Варакіна, на даний момент ми в змозі лише стримувати ворога.

“І крапка. Однозначно тільки при активній допомозі наших партнерів. Всі цивілізовані країни світу нам допомагають. Але ми маємо підходити до цього прозоро, постійно показувати країні хто ми, як ми витрачаємо їхню допомогу, куди йде озброєння, куди йдуть фінанси. У нас не мають бути кожен божий день корупційні скандали з якимось черговим чиновником”, — каже Сергій Варакін.

Військовий підкреслив, що Україні не підходить замороження конфлікту.

“Якщо й можуть бути перемовини, я розумію, що це будуть мега непопулярні методи і домовленості. Але я чітко розумію, що хтось їх має буде озвучити…З таким сусідом я не думаю, що в нас може бути закінчення війни. Вона буде там призупинена на якийсь термін, скільки-то там років. Цей сусід він чомусь постійно думає, що ми маємо бути частиною Росії. Не знаю, з якого переляку”, — розповів Сергій Варакін.

Він відкрив великий збір на літак, який несе вісім ракет. Військовим обіцяли профінансувати цю потребу, але не вийшло, тому бійці просять допомогти українців підтримати таку ініціативу

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