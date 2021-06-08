Кожний десятий українець має наркозалежного родича або знайомого: де допомагають впоратися з недугою

Кожна з історії наркозалежних максимально схожа між собою.

Кожний десятий українець має в своєму оточенні наркозалежного родича або знайомого. Такі дані національного дослідження Інституту майбутнього. Крім того, дедалі більше випадків наркоманії нині фіксують серед неповнолітніх. Лікарі кажуть - найчастіше все через нездатність упоратися з важкими життєвими ситуаціями. І рідше - через розвагу. Та головна складність у тому, щоби розпочати боротися з проблемою - це її визнати. Чому залежним варто зробити це негайно, - йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Кожна з історії наркозалежних максимально схожа між собою: думка про тимчасове захоплення, потім руйнування родини, втрата роботи, не рідко тюрма через крадіжки, і головне - постійна депресія.

Лише в офіційних зведеннях наркозалежних в Україні близько півмільйона, а алкозалежних (що часто є сумісною недугою першому), у рази більше.

Українцям намагаються допомогти у спеціальних закладах. Лікарі та психологи, постійний нагляд і контроль, зони відпочинку, спортзали та кімнати для життя - так виглядають подібні центри. Лікування може тривати від трьох місяців і до року. Все залежить від пацієнта та його бажання щось змінювати.

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