Кожний п'ятий українець може залишитися без пенсії: хто і чому в зоні ризику

Кожний п'ятий українець може залишитися без пенсії: хто і чому в зоні ризику

Причина такого явища - неофіційна робота.

Кожен п'ятий українець ризикує залишитися без пенсії та соціального захисту через неофіційну роботу, прогнозує уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Все через нові вимоги законодавства: уже у 2027 році, щоб вчасно отримати пенсію, треба буде мати 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

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Соціологи компанії Gradus з’ясували: більшість жителів українських міст віком від 18 до 60 років не відкладають на пенсію. Третина навіть не планують це робити, бо сподіваються на виплати від держави. "Ми всі звикли до того, що держава повинна нам забезпечити. Ніхто нас не навчив, що ми повинні взяти на себе зобов’язання за своє життя", - каже членкиня ради Всеукраїнської асоціації недержавних пенсійних фондів Ольга Бондаренко.

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Експертка пояснює: кожне наступне покоління пенсіонерів усе сильніше відчуватиме дефіцит грошей. "Люди, які народилися після 1980 року, вже не будуть мати своєї пенсії. Буде якась мінімальна соціальна виплата. Вже є одне покоління українців, які не будуть мати гідної пенсії. Це нинішні пенсіонери, а ще ті, хто буде виходити на пенсію", - наголосила Ольга Бондаренко.

Свою другу пенсію в недержавних фондах зараз накопичують близько мільйона українців. Вкладені гроші не просто зберігаються, вони працюють на примноження. "Ці кошти інвестуються у різні бізнес- інструменти, інвестиційні інструменти, які працюють у державі. Це державні облігації, банківські метали, депозити", - пояснила спеціалістка.

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