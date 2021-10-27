Кожній тварині - по гарбузу: у Київському зоопарку готуються до Геловіна

У київському зоопарку гарбузами годуватимуть ще й зубрів, бізонів та ведмедів

У Київському зоопарку готуються до ГеловІна і гарбузами там пригощають слона, тигрів, ігуан та черепах, щоби ті і поласували, і погралися. А от чи оцінили звірі подарунки і кому вони смакували найбільше, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 26 жовтня.

Гарбузи, гілки і чорнобривці - у вольєрі горили на неї чекають наїдки. Тоні поважно заходить усередину, спершу їх роздивляється, потім береться ласувати. Тоні виглядає у вікно. До гарбузів навіть не підходить. Чому - пояснює зоотехнік. Цьогоріч Тоні дещо прихворів. Були проблеми зі шлунком. Утім, нині запевняють ветеринари - горила повернулася у форму.

Тим часом смачні презенти везуть іншим мешканцям звіринця - ігуані та черепахам. Трохи очікування і ті таки доповзають до гарбуза. Доки черепахи обнюхували гарбуза, слону Хорасу вистачило хвилини, щоб його проковтнути. Ще один кабак слон сховав у хоботі на потім. Хоча гарбузів вистачить на всіх - запевняють в зоопарку.

У звіринці кажуть, що стараються, щоб і тим, хто гарбузи не їсть, вони сподобалися. Ось, наприклад, для тигра Малюка під гарбузом у листі сховали м'ясо. І воно хижаку таки смакує краще.

За обідом тигра спостерігає ворона. А потім рветься за стіл. Але той дає зрозуміти - не званим гостям тут не раді.

Окрім цієї животини у київському зоопарку годуватимуть ще й зубрів, бізонів та ведмедів. Такі святкові трапези тут влаштовуватимуть увесь тиждень, аж до Геловіну.

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