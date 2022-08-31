"Кожного дня збирались у Буданова": Данілов розповів про найстрашніші дні війни у Києві

Тоді українські посадовці збирались у керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" в рамках телемарафону.

"Найстрашніше було 26-27 лютого, коли коли вулиці в Києві стали порожніми. А я тоді майже кожного дня йшов до Буданова, бо там був умовний центр. Уся верхівка держави туди приходила. Через декілька днів ми зрозуміли, що у нас Буданов знає ситуацію, яка пов'язана із координацією спецпідрозділів, які мають певні навички, а вони є у Буданова, СБУ, НАБУ", - пояснив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що саме керівник ГУР МО зумів скоординувати дії українських спецпризначенців та розробити ефективні операції.

"Спецназ тоді не координувався і тоді ми зібрались у Буданова, запросили всіх і вирішили, що координацію буде здійснювати Буданов. Всі мають підпорядковуватись цьому центру. Умовно на Гостомель відправляюся одні спецпризначенці, в інші точки - інші. На перших етапах ми продумали координацію, ми з Кирилом спілкувались, говорили. Потім вже менше, бо я не прихильник того, щоб втручатись у роботу. Коли вже він почав відправляти гелікоптери на Маріуполь, я зрозумів, що він молодець", - пояснив Данілов.

Нагадаємо, Подоляк детально пояснив неможливість переговорів з Росією.

Читайте також: