Кожні 3-4 доби: Жданов назвав, коли очікувати наступного удару РФ і які міста під загрозою

Олег Жданов / © ТСН

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У ніч проти 19 жовтня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під ворожим вогнем опинилися Київ, Дніпро, Рівненська та Львівська області. Основними цілями російської армії стали цивільна та енергетична інфраструктура. Росія продовжує атакувати українську енергетику напередодні зими, намагаючись позбавити населення світла та тепла.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua пояснив, чим була особлива остання атака, коли РФ може вдарити знову, яка головна проблема для української ППО та чи можливе енергетичне перемир’я між Україною та РФ до кінця року.

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Інтервал у 3-4 доби: коли Росія може завдати наступного удару по Україні

За словами експерта, Росія може повторювати комбіновані атаки по Україні з інтервалом у три-чотири доби. Водночас більш звичним для російської армії темпом може бути один такий удар на тиждень.

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«Я думаю, що такі удари вони можуть завдавати десь з інтервалом три-чотири доби. Це найменший. А так, загалом, десь раз на тиждень. Для них це буде такий підйомний темп для того, щоб нас обстрілювати», — пояснив він.

За словами Жданова, такий прогноз ґрунтується на спостереженнях за російськими атаками протягом останніх декількох тижнів. За цей час між комбінованими ударами РФ проходило приблизно від чотирьох до семи діб.

Експерт наголосив, що йдеться саме про комбіновані атаки, під час яких російська армія одночасно застосовує ударні безпілотники та ракети.

«До речі, це ж навіть не масовані удари, це комбіновані удари, коли суміщаються "Шахеди" і ракети», — зазначив Жданов.

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Отже наступна комбінована атака може відбутися вже за декілька днів. Однак конкретну дату обстрілу спрогнозувати складно, оскільки вона залежить від готовності російських військ, наявності озброєння та можливості організувати черговий удар.

Росія посилює атаки по енергетиці: чого очікувати

Основною метою російських обстрілів залишається українська енергетична інфраструктура по всій країні. Жданов пояснив, що російське керівництво прагне завдати їй якомога більшої шкоди, щоб вплинути на життя цивільного населення та змусити Україну погодитися на припинення вогню на умовах Москви.

За словами експерта, Кремль не обов’язково прив’язує атаки до конкретних дат. Російські військові передусім оцінюють власні можливості та визначають, коли зможуть завдати чергового удару.

«Вони не розраховують зараз дати. Вони розраховують зараз свої можливості, коли і який удар вони можуть завдати. Наскільки відомо — є витоки інформації з Кремля — то Путін вимагає від Генштабу якомога скоріше завдати максимального ураження нашій енергетиці. Ось на сьогодні про що говорять у Кремлі», — розповів Жданов.

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Водночас, за його словами, інформація розвідки свідчить про те, що можливості російської армії вже не дозволяють їй завдати ударів, які б охопили всю Україну.

«Але з інформації розвідки ми знаємо, що таких можливостей особливо у російських військ вже немає. Як за пусковими установками, так і за ракетами для того, щоб накрити всю Україну», — зазначив військовий експерт.

Попри це, Росія продовжуватиме намагатися вражати енергетичні об’єкти. Жданов пояснив, що в Кремлі розглядають енергетику як основу життєдіяльності населення, тому удари по ній мають не лише військову, а й психологічну мету.

«Вони зрозуміли, що це основа основ життєдіяльності населення. І Путін хоче зламати суспільну думку. Треба бути готовим. Основна мета буде — порушення енергетики нашої, знищення російськими військами», — наголосив він.

Водночас експерт каже, що можливості Росії не безмежні, а кількість майбутніх ударів залежатиме від запасів ракет та спроможності військових організовувати нові атаки.

Війна в Україні: чому ППО складно збивати російську балістику

Однією з найбільших проблем для української протиповітряної оборони залишається перехоплення балістичних ракет. За словами Жданова, Україні передають недостатньо ракет для боротьби з такими цілями, а наявні боєприпаси швидко витрачаються через інтенсивність російських атак.

«На жаль, у нас ситуація така, що нам дають обмаль ракет і вони дуже швидко витрачаються, тому що кількість балістичних ракет, які запускає Російська Федерація, більша, ніж те, що нам передають. Тому з балістикою в нас величезна проблема», — зазначив військовий експерт.

Він звернув увагу, що під час останньої атаки балістикою найбільше, за його оцінкою, постраждала саме Київська область.

Водночас ситуація з протидією іншим повітряним цілям поступово змінюється. За словами експерта, українські військові вже краще відпрацьовують удари по безпілотниках, зокрема реактивних.

«Якщо по дронах ми вже починаємо трохи відпрацьовувати, навіть по реактивних — ми там підтягуємо — вже є дані під 80%», — зазначив він.

Однак балістика, каже Жданов, залишатиметься серйозним викликом для України найближчим часом.

Чи можливе енергетичне перемир’я між Україною та РФ

Перспективи енергетичного перемир’я до кінця 2026 року Жданов оцінює песимістично. На його думку, Росія не відмовиться від спроб знищити українську енергетичну інфраструктуру, поки вважає такі атаки інструментом політичного тиску.

«Ні, на енергетичне перемир’я ви навіть не розраховуйте. Я би взагалі оптимізму не мав», — заявив військовий експерт.

За його словами, російська армія намагатиметься завдавати нових ударів у межах своїх можливостей, щоб змусити Україну погодитися на припинення вогню на умовах Москви.

Жданов також пов’язав посилення військового тиску з політичними процесами у США. Він нагадав про своє попереднє припущення, що Росія намагатиметься посилювати обстріли перед виборами у США

«Так. Вони будуть дотискати у міру можливості. Будуть дотискати, щоб ми погодилися», — сказав експерт.

Він вважає, що і Володимир Путін, і Дональд Трамп зацікавлені в тому, щоб Україна погодилася на припинення вогню на російських умовах.

«І Путіну, і Трампу треба, щоб ми сказали: так, ми готові припинити вогонь на умовах Російської Федерації. Тому що їм треба», — зазначив військовий експерт.

Він припустив, що відповідна заява могла б пролунати 3 листопада, у день виборів у США.

«І якщо 3 листопада зранку, як відкриються там дільниці, виборчі дільниці, Трамп вийде із заявою, припустимо, по національному телебаченню скаже, що я зупинив війну, вже Україна готова припинити вогонь і підписати на умовах Росії. Росія теж готова. Ну, це ж буде ефект. Навіть в ситуації того, що вибори вже будуть тривати», — пояснив Жданов.

Таким чином, експерт розглядає удари по енергетиці як один зі способів посилити тиск на Україну та домогтися політичних поступок. Водночас він наголошує, що реальний масштаб майбутніх атак залежатиме від запасів озброєння та можливостей російської армії.

Росія щодня б’є КАБами по Дніпру: що відомо

Окремою загрозою для України залишаються керовані авіаційні бомби — КАБи. Жданов наголосив, що Росія вже третій рік поспіль масово виробляє та застосовує ці боєприпаси, поступово вдосконалюючи їхню конструкцію.

За словами експерта, на російських складах є тисячі таких авіабомб. Вони відрізняються за вагою: від 200 кілограмів до трьох тонн.

«У росіян цих КАБів тисячі одиниць на складах точно є. І, на жаль, вони вже давно, вже третій рік поспіль, налагодили масове виробництво цих КАБів», — розповів він.

Експерт пояснив, що дальність польоту таких боєприпасів збільшується завдяки модернізації. Зокрема, росіяни вдосконалюють крила бомб, а також починають встановлювати на них невеликі реактивні прискорювачі.

«Від 200 кілограмів до трьох тисяч кілограмів. І саме ходовий або саме поширений вид КАБу — це 500-кілограмовий КАБ. Летять вони за допомогою збільшення площі крила, їх модернізують росіяни поступово. І вони вже теж починають встановлювати на них невеличкі реактивні прискорювачі, що збільшує дальність», — пояснив Жданов.

За його словами, завдяки таким удосконаленням дальність польоту російських КАБів уже перевищує 100 кілометрів.

Збільшення дальності польоту дозволяє російській авіації завдавати ударів із більшої відстані, що ускладнює захист українських міст і територій поблизу фронту.

Як Україна може захиститися від КАБів

Жданов назвав два основні способи протидії російським керованим авіабомбам. Перший — знищувати літаки, які їх запускають, а також завдавати ударів по російських аеродромах. Другий — посилювати ППО на лінії фронту, щоб не допустити наближення російської авіації до рубежів запуску бомб.

Як приклад ударів по російській авіаційній інфраструктурі експерт згадав «Борисоглебск» (російський військовий аеродром у Воронезькій області).

«Тут або треба знищувати російську авіацію, от як ми зробили у Борисоглєбську — завдали. Ну, тоді питання — треба замовляти міцніші засоби ураження і виробляти їх масово для того, щоб розносити аеродроми», — зазначив він.

Іншим варіантом, за словами Жданова, є посилення протиповітряної оборони безпосередньо поблизу лінії фронту.

«І або ставити більш потужні, більш далекобійні системи ППО на лінії фронту з метою недопущення наближення російської авіації до рубежів пуску цих самих КАБів. Ось два способи, як від них захиститися. Іншого способу немає», — наголосив військовий експерт.

Він також звернув увагу на складність виявлення таких боєприпасів радіолокаційними станціями.

«КАБ настільки мала річ, що її побачити радіолокаційною станцією ну можливо, але дальність і помітність на радіолокаційному фоні дуже ускладнюють і ураження», — пояснив Жданов.

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