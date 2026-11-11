Краде миски: побита лопатою власниця 17 котів на Миколаївщині вимагає покарати двірника

На Миколаївщині вчителька, яка опікується котами, судилася із двірником, який начебто знущається над тваринами / © ТСН

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Попри непросту безпекову ситуацію у Первомайську Миколаївської області, одна з місцевих вчительок і по сумісництву зооволонтерок, Наталія Фоміна, поскаржилась у соцмережі на місцевого двірника через то, що той начебто систематично знущається з котів, які знайшли прихисток у підвалі будинку по вулиці Корабельній.

На своїй сторінці у соцмережі вчителька написала про те, що підозрює двірника у тому, що він постійно замуровує віконця до підвалу та у тому, що він начебто труїть кошенят. Пані Наталія вважає, що двірник робить це серійно.

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«Звірства продовжуються майже рік. Відтоді, коли з’явився цей двірник, було замуровано віконечки до підвалу, у якому мешкали коти. Потім було замуровано доступ у прибудову, де знайшла собі прихисток кішка з кошенятами. Я викликала тоді поліцію. Згодом, коли я почала скаржитись двірнику на його дії, він побив мене лопатою. Це було у лютому цього року. Згодом відбулось судове засідання, суд визнав двірника винним у нанесенні побоїв», — розповіла в коментарі для ТСН.uа Наталія Фоміна.

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Про себе вона розповідає, що взяла опіку над 60 безпритульними котами у місті, а у себе в квартирі тримає 17 котів, яких підібрала у різний час покаліченими.

Як з’ясував ТСН.ua, у Єдиному державному реєстрі судових рішень дійсно є вирок цьому двірнику. Згідно цього документа, лютневий конфлікт між Фоміною та двірником виник після того, як вона, Фоміна, звинуватила двірника у тому, що він «робить пакості котикам, а саме забирає їхні миски». Тоді Фоміна заявила, що цей чоловік наніс їй декілька ударів по голові снігоприбиральною лопатою. Обвинувачений своєї провини тоді не визнав та повідомив суду, що ця жінка підбігла першою, почала знімати його на телефон, схопила за груди та стягнула з нього шапку. Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області визнав чоловіка винуватим у нанесенні побоїв та покарав штрафом на суму 850 гривень (справа: № 484/1562/26). Крім того, суд ухвалив рішення стягнути з обвинуваченого на користь потерпілої 2 тис. грн. моральної шкоди та 1 тис.грн. у якості компенсації за правову допомогу.

Зараз Наталія Фоміна каже, що знову налаштована звертатись із заявою до поліції — у ній вона налаштована повідомити про знущання над котами, у чому особисто підозрює двірника. Хоча і додає, що не має фото або відеодоказів причетності двірника до смерті як мінімум чотирьох кошенят.

У відділі комунікації ГУНП в Миколаївській області в коментарі для ТСН.ua повідомили, що про конфліктну ситуацію між Наталією Фоміною та двірником обізнані, до цього проводилися відповідні перевірки і наразі вживаються заходи щодо недопущення порушення законодавства.

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