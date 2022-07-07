Крадіжка зерна із України: росіяни прикидаються, що перевірки суден в Туреччині ніби-то стандартні процедури

Росіяни намагаються продати вкрадене в Украни збіжжя, зокрема, через турецькі порти. Україна попросила Туреччину перевірити ще три російські кораблі, на яких могли доправляти крадене з окупованих територій зерно.

Тим часом досі не вирішено долю орендованого російського суховантажу, прикутого до порту Карасу - різні турецькі відомства проводять слідство й уже направили запит справжнім власникам, до Казахстану, йдеться в ТСН.

Шостий день в турецькому порті Карасу стоїть російський суховантаж «Жибек Жоли». Росіяни роблять вигляд, що так і має бути. «Проходить стандартні процедури, включаючи фітосанітарний контроль», - твердить заступник голови департаменту інформації МЗС Росії Алєксєй Зайцев.

Його затримали ще першого липня після того, як українські дипломати і прокурори звернулися до турецьких колег і надали документи про те, що вантажили судно в окупованому Бердянську - українським, краденим зерном. Про арешт турки повідомляти не поспішають до кінця слідства. Направили запит до Казахстану, якому насправді належить зданий Росії в оренду суховантаж. Звідти відреагували на рівні міністерства інфраструктури, якщо корабель займався протиправною діяльністю, договір про оренду буде розірвано і Казахстан відкличе судно.

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Україна домагається арешту зерна, аби кошти за нього повернулися до державного бюджету. Про те, що Туреччина не сприятиме крадіям, міністр закордонних справ говорив давно. «Ми проти того, аби українське зерно чи будь-які інші товари вивозила Росія чи будь-яка інша країна і незаконно продавала міжнародній спільноті. І ми точно не дозволимо цього в Туреччині», - твердить міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

До агенції «Ройтерз» потрапив український запит, надісланий туркам ще в середині червня, де йдеться ще проти три кораблі, які неодноразово порушували український і міжнародні закони. Йдеться про суховантажі “Міхаіл Нєнашев”, “Матрос Позиніч” та “Матрос Кошка”. Вони належать дочірній компанії підсанкційної російської “Об’єднаної судобудівельної корпорації”. Як це буває, сама по собі компанія, чомусь не потрапила під американські санкції.

Навесні, згідно з оприлюдненим розслідуванням журналістів “Схем”, кораблі вимикали трекери, виходячи з Криму, цілком можливо, заходили до окупованої Херсонської області, аби завантажити зерно. Офіс генпрокурора запросив у Анкари документацію про вантажі і прибуття в турецькі порти.

Однак Туреччина з гучними заявами чи різкими кроками поки що не поспішає. Президент Ердоган, який давно пропонував стати посередником між Києвом та Москвою, натомість обіцяє активізувати переговори про розблокування Росією українських портів. «Зараз ми зустрінемося з генсеком ООН паном Гутерришем, і наступного тижня будемо вести дуже активні переговори, аби за сім-десять днів уже мати чіткий результат», - каже він.

В українських портах залишаються заблокованими більше 22 мільйонів тонн зерна. Їх намагаються потроху вивозити суходолом до кордону, далі, через всю Польщу і до Балтійського моря. Але всі ці шляхи набагато дорожчі й повільніші, аби розмінувати Одесу Україна вимагає гарантій не на папері, бо російському слову ніхто більше не вірить.

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