Крадуть телефони і набирають швидких кредитів: у Дніпрі орудують злодії в перуках та норкових шубах

Крадуть телефони і набирають швидких кредитів: у Дніпрі орудують злодії в перуках та норкових шубах

Однією із жерт злодіїв стала місцева жителька, на яку набрали лише швидких кредів на 80 тис. гривень.

У Дніпрі намагаються допомогти жертві крадіїв, які цуплять мобільні телефони, а потім зламують банківські додатки і беруть кредити. У місті почастішали такі випадки - іноді викрадають до 25-ти смартфонів за добу. Здебільшого шукають жертв у магазинах та торговельних центрах.

Як не потрапити в пастку зловмисників - у сюжеті ТСН.16:45.

Як в місцевої дівчини Анни вкрали телефон, зафіксували камери стеження магазину. Після того, як вона поділилася відео в Мережі, десятки людей почали писати про подібні ситуації, розповідає Анна. Завдяки опублікованому відео у соммережі упізнали кишенькову злодійку. З'ясувалося, коли Анна прийшла до райвідділу поліції - стала десятою за день з подібним зверненням.

Крадіжки в торговому центрі продавчиня Юлія бачить чи не щодня. Каже, що їй вже не раз погрожували за те, що намагалася попередити злочин. Довелось навіть придбати газовий балончик. Загалом в ТРЦ "працює" з десяток зловмисників, розповідає Юлія. Мають цілий маскарадний арсенал - перуки, змінний одяг та навіть норкові шуби.

У Дніпрі намагаються допомогти жертві крадіїв, які цуплять мобільники | Новини України

Потерпіла розповідає, повернути вкрадене нелегко. Дівчина одразу заблокувала гаджет, зателефонувала до банку і вирішила, що на цьому зупинитися. Коли Анна придбала новий телефон і відкрила додаток одного з банків - жахнулася. Виявилося, що лише швидких кредитів в неї на 80 тисяч гривень.

Що телефони тепер цуплять не лише заради самих пристроїв, підтверджують і у кіберполіції. У відомстві нагадують, як діяти, якщо ви стали жертвами злодіїв.

"Необхідно здійснити перевипуск сімкарти, заблокувати втрачену, обов’язково змінити пароль, вимкнути месенджери, які функціонують на пристрої, заблокувати картки та додатки ", - розповідає заступник начальника відділу УПК в Дніпропетровській області Андрій Авер'янов.

Одну з банд телефонних крадіїїв нещодавно змогли затримати дніпровські патрульні. Коли за добу надійшло 25 заяв про поцуплені смартфони - копи відстежили два авто, на яких переміщались злочинці і затримати чотирьох людей. Встановили, що до крадіжок причетні дві жінки і чоловік. Слідчі вилучили у кермувальника 5 телефонів, дві жіночі перуки, планшет.

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