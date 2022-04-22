Крах економіки РФ: перший за століття зовнішній дефолт можливий вже до 9 травня

Якщо "вбити" в Google "дефолт Росія", то одразу за цим йде слово "місяць". І не дивно. Всіх українців цікавить, коли ж економіка Росії "ляже", щоб кожен росіянин відчув на собі наслідки розв’язаної Путіним кривавої війни проти України.

Західна преса вже понад місяць наперебій повідомляє дати можливого дефолту Росії. Спочатку прогнозували, що це станеться 16 березня, бо саме на цю дату припадала перша після початку путінської війни проти України виплата по зовнішнім боргам. Проте тоді Москві вочевидь вдалося нашкребти доларів, щоб погасити боргові купони, не в останню чергу завдяки винятку з санкцій США.

Тепер з’явилася нова дата – 4 травня – за п’ять днів до Дня перемоги, який так любить воєнний злочинець Путін. Саме в цей день спливає 30-денний пільговий період погашення двох доларових облігацій на $649,2 млн, які 4 квітня Росія начебто погасила в рублях.

Одразу після цього агентство S&P Global Ratings опустило кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті до "обмеженого дефолту". А Moody's повідомило, що так не працює: або до 4 травня Росія сплачує свої борги в доларах, або дефолт.

ТСН.ua проаналізував, чи справді Росії загрожує дефолт, та коли він може нарешті статися.

Кривава російська нафта

МВФ прогнозує падіння українського ВВП у 2022 році на 35%. При цьому скорочення російської економіки Фонд очікує лише на 8,5%, а 2023 року – на 2,3%. Дивно, чи не так? Адже мало б бути навпаки в умовах відвертого геноциду українців путінською Росією.

Що ж не так? Чому західні санкції не працюють? The Conversation пише, що, можливо, Росія стоїть на порозі свого першого дефолту по зовнішньому $150 млрд боргу (це державний і борг російських компаній) від 1917 року, коли більшовики скинули Миколу ІІ. Так, 1998 року в Росії також був дефолт, але за внутрішніми боргами.

Наприклад російська залізниця вже допустила технічний дефолт за одним із випусків євробондів, і тепер є легкою здобиччю для Китаю. Проте, навіть перебуваючи під жорсткими західними санкціями, Росія все одно має великі надходження валюти від продажу нафти та газу. Це близько $1 млрд на день.

Чималенька сума, чи не так? Враховуючи ще й те, що понад 50% надходжень до російського бюджету – це саме прибутки від продажу енергоносіїв. Так, від серпня 2022 року ЄС повністю відмовляється від російського вугілля. Проте не від газу і нафти, які від цього $1 млрд на день складають майже 90%.

Радниця українського міністра енергетики Лана Зеркаль дуже слушно зауважує, що 2021 року на прямі військові витрати, ОМОН, сили безпеки та пропаганду Росія витратила $180 млрд. Для порівняння, на соціалку та охорону здоров’я – $155 млрд.

"Гроші, які Росія отримує від Європи за свою енергію, мають вирішальне значення для продовження фінансування її військової та репресивної машини. Російські енергетичні компанії є одними з найбільших спонсорів відбілювання Росії на Заході. Їхні державні енергетичні гіганти регулярно спонсорують спортивні, культурні та освітні установи ЄС та Великобританії", - зазначає Зеркаль.

Так, від ЄС за продаж нафти й газу Росія отримує близько $30 млрд на місяць. Враховуючи, що один день війни проти України обходиться Кремлю десь у $20 млрд, справи в Росії кепські, навіть якщо Індія та Китай продовжать купувати російську нафту та газ із великим дисконтом.

Проте цей план поховання російської економіки, а відтак і фінансування путінської військової машини смерті спрацює на довгострокову перспективу. А Україні, яка може втратити до 35% ВВП 2022 року, результати потрібні вже зараз.

"Грошей немає, але ви тримайтеся"

На думку канцлера Німеччини (яка чи не найбільше після Угорщини залежить від російського газу) Олафа Шольца, ембарго на путінське блакитне паливо не пришвидшить закінчення війни. До того ж, очільник ФРН припустив, що постачання Україні важкого озброєння (танків, гаубиць та потужної артилерії) може призвести до Третьої світової та навіть ядерної війни.

Що ж, такі заяви Олафа Шольца – це не дивина. Справа в тому, що у німецькому політикумі розкол. За інформацією Der Spiegel, прихильна позиція канцлера до України, враховуючи заклики надати Києву озброєння та поховати російську економіку, можуть навіть вартувати йому посади. У Бундестазі хочуть порушити питання довіри до Шольца.

Путін прекрасно розуміє, що в умовах санкцій єдиним надійним джерелом постачань валюти до Росії є продаж нафти та газу, від яких так залежить Європа. За численними чутками, за "порєбріком" почався справжній переділ газового і нафтового ринку.

Деякі олігархи, як-то підсанкційний засновник "Лукойла" Вагіт Алекперов, покинув раду директорів, достроково склав повноваження голови компанії, поступившись управлінням державі в обмін на виїзд з країни. Іншим пощастило менше. Лише за останній тиждень колишні та чинні топменеджери "Новатека" та "Газпрому" та їхні сім’ї знайдені мертвими в Росії та Іспанії за загадкових обставин.

На думку оглядачів Bloomberg, перший від 1917 року дефолт Росії за зовнішніми боргами майже неминучий. Російське казначейство припинило виплати доларових боргів зі своїх рахунків в американських банках, бо США заборонили Кремлю розраховуватися за боргами з його заморожених $300 млрд золотовалютних резервів. Тобто, Москва просто не зможе погасити свої державні облігації, випущені в доларах.

The New York Times припускає, що до дефолту можуть призвести навіть вердикти цілої низки найбільших рейтингових агентств, які одночасно заявлять про неплатоспроможність Росії. Проте, коли точно він станеться, 4 травня, чи пізніше, чи взагалі до кінця року, аналітики видання прогнозувати не беруться.

"Ми будемо судитися. Будемо пред'являти в суді наші платіжки, які підтверджують наші намагання заплатити як у валюті, так і в рублях", - погрожує міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

Так, Росія може не визнати свій дефолт. Проте це однозначно призведе до краху її боргової репутації на десятиліття. Путінську Росію чекає закриття доступу до міжнародних ринків капіталу. Тобто, у довгостроковій перспективі їй більше ніхто не позичатиме, або ж даватимуть гроші під дуже великі відсотки, навіть Китай. На додачу, дефолт може дозволити позичальникам конфісковувати російську власність за кордоном для погашення кредитів.