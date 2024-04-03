Крах лінії фронту можливий: Україні терміново потрібна обіцяна допомога союзників

Україна у “критичному моменті” війни. Це мають усвідомити її союзники та збільшити свою допомогу Києву, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. А тим часом в інтерв’ю виданню Politico високопоставлені українські офіцери заговорили про ризик краху на лінії фронту, якщо ми не отримаємо допомоги від США. У Вашингтоні ж зробили важливу заяву. Там нарешті назвали справжню “червону лінію” для Путіна.

Детальніше про ситуацію на фронті та яку обіцянку Захід дав Україні, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Блінкен дав обіцянку українцям

“Київ ніколи не потрапить до рук Росії!”. Під час брифінгу з міністром закордонних справ Франції Себастьяном Лекарню, держсекретарю США Ентоні Блінкену поставили важливе запитання: чи може Вашингтон дати гарантію, що російський стяг ніколи не майорітиме над Києвом?

Останніми тижнями Мережа переповнена заявами про новий наступ Путіна. Говорив про це і президент України Володимир Зеленський, прогнозуючи нову навалу рашистів на травень-червень 2024 року. Де наступатимуть рашисти — питання відкрите, утім Блінкен запевнив, що Києву нічого не загрожує. Про це уже подбали союзники.



“Я переконаний, що ми вже це зробили. Іншими словами, цього не відбувається, цього ніколи не станеться. На початку російської агресії у 2022 році ми думали, що є ймовірність падіння Києва. Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці, яку Україні надають США, Франція та інші країни, бажання Путіна підкорити всю країну, стерти її з карти світу, зробити частиною “Великої Росії” не здійснилася і не здійсниться”.

Про ситуацію на фронті

Утім ситуація на фронті складна і для Україна настав “критичний момент”, заявив Блінкен. На його переконання, ЗСУ наразі вкрай необхідна допомога, і у Білому домі це прекрасно розуміють. Утім Палата представників Конгресу досі не проголосувала за виділення Україні обіцяних коштів.



“Ми перебуваємо в критичному моменті, коли абсолютно необхідно забезпечити українців тим, що їм потрібно для захисту, зокрема, боєприпасами і засобами протиповітряної оборони”.

Спитали Блінкена і про те, як США ставиться до нальотів українських безпілотників на об’єкти в глибині РФ. У Вашингтоні їх “не особливо підтримують”, утім не заперечують право України захищати власну територію. Все через страх ще більшої ескалації.

Відверте застереження від військових ЗСУ

“Ситуація наразі похмура” — саме такими словами, як пише Politico, описують фронт високопоставлені українські військові, які служили за часів колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного. Імена тих, з ким саме спілкувалися журналісти, Politico не називає, а лише додає їхню оцінку поля бою.

“У нас не тільки військова криза — у нас політична. Росія зараз збирає ресурси і буде готова розпочати велику атаку приблизно в серпні, а можливо, й раніше. У той час як Україна ухиляється від великого призову”.

Окупанти вчаться

Найбільше ж проблем може бути там, де рашисти сконцентрують свій удар. Військові додають, що м’ясні штурми росіян — це не головна проблема на фронті. Навпаки, окупанти кидають своїх на забій тоді, коли хочуть максимізувати свою перевагу. Ворог постійно вчиться і вдосконалюється. Україні ж досі не вистачає технологій.

“Зараз Україні нічого не може допомогти, тому що немає серйозних технологій, здатних компенсувати Україні ту велику масу військ, яку Росія, ймовірно, кине на нас. У нас немає цих технологій, і на Заході їх також немає в достатній кількості”.

Захід передає все невчасно?

За словами військових, Захід не завжди передає зброю вчасно. Так, наприклад, HIMARS встигли наробити шороху в російських тилах, а от F-16 були потрібні ще у 2023 році. Військові кажуть, що літаків нема, а рашисти уже шукають способи їм протидіяти.



“Українські офіцери кажуть, що переносні ПТРК, поставлені Сполученим Королівством і США в перші тижні вторгнення, прийшли вчасно і допомогли їм врятувати Київ — як і HIMARS, які дозволили витіснити Росію з Херсона в листопаді 2022 року.

Але часто ми просто не отримуємо системи озброєння в той час, коли вони нам потрібні — вони з’являються, коли вони вже не актуальні», — сказав інший старший офіцер, навівши як приклад винищувачі F-16. Очікується, що близько десятка F-16 будуть готові цього літа після завершення базової підготовки пілотів.

“Кожна зброя має свій правильний час. F-16 були потрібні у 2023 році; вони не підійдуть для 2024 року”, – сказав він. І це тому, що, за словами цього офіцера, Росія готова їм протистояти.

“В останні кілька місяців ми почали помічати, що росіяни запускають ракети з Джанкоя на півночі Криму, але без вибухових боєголовок. Ми не могли зрозуміти, що вони роблять, а потім зрозуміли: це “дальноміри””, — сказав він. Офіцер пояснив, що Росія розраховує, де найкраще розгорнути свої ракетні та радіолокаційні системи С-400, щоб максимально збільшити територію, яку вони можуть охопити для націлювання на F-16, утримуючи їх подалі від лінії фронту та російських тилових центрів”.

Україні потрібні снаряди і дрони

Тому Україні потрібно більше боєприпасів та дронів: 4 та 2 мільйони відповідно, підрахували військові. Але найбільше не вистачає людей, підсумовують вони. Нагадаємо, що 2 квітня президент Зеленський нарешті підписав прийняті ще в травні 2023 року зміни до закону про мобілізацію і тепер українських чоловіків можуть забирати в ЗСУ з 25 років, а не з 27. Зробити це президента закликали вже давно. У жовтні 2023-го колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розкритикував за це Зеленського.



“Середній вік бійців на фронті — понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія потай мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія 1939-го і 1941-го років, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні”.

Росіяни йдуть на забій

У російському ж міноборони заявили дещо “неочікуване”. За їхніми словами, після теракту у підмосковному “Крокусі” по всій РФ побільшало охочих годувати хробаків в українській землі.

“Міноборони Росії стверджує, що останніми тижнями "фіксується істотне зростання кількості охочих укласти контракти з Міноборони Росії, щоб узяти участь у спеціальній військовій операції", водночас "більшість кандидатів як основний мотив укласти контракт вказували бажання помститися за загиблих" у теракті в "Крокусі"”.

Перевірити правдивість заяв мінубивств РФ неможливо, утім варто зазначити, що це було прогнозовано. У ГУР ще 22 березня заявили, що теракт у “Крокусі”, який насправді організували терористи ІДІЛ, Путін спробує скинути на Україну, а головне, запевнити у цьому росіян. Ті ж, за задумом Кремля, мають ще більше зненавидіти українців і “без питань” йти вбивати. Також раніше російське видання “Верстка” переконувала, що Путін скоро оголосить нову мобілізацію в РФ. Для цього вже нібито все готово.



Завданням для нового м’яса нібито ж має стати захоплення українського Харкова. Для цього у соцмережах навіть почали розповсюджувати фейки про те, як харків’яни нібито швидко покидають місто. Українці ж відповіли російським пропагадистам традиційно з гумором. Кажуть, харків’яни так активно тікають з міста, що аж припаркувати авто в центрі майже неможливо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КРАХ ЛІНІЇ ФРОНТУ МОЖЛИВИЙ?! Україні терміново потрібна обіцяна допомога союзників!

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