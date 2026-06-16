Крах паперової армії та зупинка трьох армій РФ: як Третій армійський корпус ЗСУ перейшов на стандарти НАТО

Війна в Україні / © ТСН

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На Лимансько-Борівському напрямку фронту успішно реалізовано одну з найефективніших реформ військового управління за весь час повномасштабної війни. Третій армійський корпус ЗСУ підбив підсумки першого року своєї масштабної роботи на цій надскладній ділянці передової. Завдяки рішучій відмові від застарілої радянської бюрократії, впровадженню гнучких доктрин НАТО та сучасних технологій, українським захисникам вдалося повністю зупинити просування трьох російських армій, повернути в стрій понад половину бійців, які раніше пішли в СЗЧ, та створити з нуля потужні підрозділи роботизованих комплексів.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Від втрати територій до залізної стіни: автономія та логістика корпусу

Лимансько-Борівський напрямок — це понад півтори сотні кілометрів суцільного вогняного фронту, який наразі перебуває під єдиним, чітко скоординованим управлінням Третього корпусу. До приходу цього об'єднання ситуація тут була критичною: окупаційні війська без упину тиснули на нашу лінію оборони, щомісяця захоплюючи до 70 квадратних кілометрів українських територій. Проте за останній рік будь-яке просування ворога на цій ділянці було остаточно заблоковано.

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Найяскравішим і найбільш показовим прикладом високої ефективності оновленого командування став масштабний березневий штурм, коли російські війська одночасно та запеклі вдарили одразу на семи різних тактичних напрямках. Завдяки повній автономності українських підрозділів та заздалегідь продуманій логістиці, бійці корпусу повністю розгромили та зупинили цей наступ усього за чотири години, випаливши на полі бою понад сто одиниць важкої ворожої техніки.

Данило Новицький, заступник начальника штабу Третього армійського корпусу: «Всі бригади нашого корпусу були протягом року повністю сформовані, і ми ввели в бій підрозділи корпусного комплекту. Це дало нам змогу створити надійні системи забезпечення бою та якісного прикриття підрозділів на велику глибину — як від лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) у сторону безпосереднього противника, так і на всю глибину внутрішньої логістики корпусу та нашої зони інтересу в тилових районах».

Бетал-капітани та ліквідація поділу на «своїх» і «чужих»

Стримати шалений натиск переважаючих сил ворога вдалося насамперед завдяки радикальній реформі внутрішнього управління. У Третьому корпусі повністю відмовилися від виснажливої паперової папки з рапортами — для бойових бригад офіційно скасували понад 30 щоденних паперових звітів, звільнивши офіцерам купу дорогоцінного часу для безпосереднього планування операцій та розвідки.

Замість класичного жорсткого керівництва з боку комбригів, на передовій керують так звані бетал-капітани — спеціально підготовлені офіцери-зв'язкові, які є гнучким містком між полем бою та вищим командуванням. Вони в режимі реального часу відстежують обстановку через стріми з розвідувальних дронів, миттєво координують дії штурмових екіпажів та керують засобами вогневого ураження.

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Важливим кроком стало і те, що до єдиної цифрової системи ППО та радіоелектронної боротьби (РЕБ) корпусу на рівних правах інтегрували суміжні підрозділи Нацгвардії, ТрО та прикордонників, які прийшли на підсилення. Командування повністю ліквідувало старий поділ на «своїх» та «чужих».

Андрій Гітт, начальник штабу 3-го прикордонного загону ДПСУ: «Наші прикордонні підрозділи передавалися вперше в офіційне підпорядкування органів військового управління ЗСУ, і ми спільно дійшли до дуже правильного принципу: один підрозділ — в одні руки, і одному підрозділу — відповідний чіткий район оборони. Це дозволило нам бути повністю самостійними, ефективно підтримувати свій особовий склад та вчасно його забезпечувати всім необхідним для бою».

Порятунок 125-ї бригади: повернення із СЗЧ та 234% комплектації

Ці системні натівські зміни миттєво відчули на собі і конкретні бойові підрозділи на місцях. Наочний приклад — легендарна 125-та окрема важка механізована бригада, де за останні сім місяців повністю оновили весь керівний склад. До цього бригада була фактично розпорошена окремими ротами по різних ділянках фронту, бійці були морально зневірені, а саму структуру військове керівництво взагалі планувало розформувати.

Нове командування під егідою Третього корпусу почало з нуля насичувати підрозділ сучасною важкою технікою та розпочало делікатну роботу з людьми. Результат виявився феноменальним: завдяки амністії та зміні ставлення, до лав бригади добровільно повернулося понад половину військовослужбовців, які раніше через внутрішні конфлікти пішли в СЗЧ. Більше того, у складі бригади створили власні унікальні та надпотужні батальйони безпілотних і роботизованих комплексів.

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У командуванні Третього армійського корпусу наголошують: ламати заскорузлу радянську систему та адаптувати передові західні доктрини під умови сучасного високотехнологічного фронту — це тривалий процес, і зараз зафіксовано лише початок великої реформи. Головне завдання, яке ставлять перед собою офіцери на наступний рік — наростити максимальний цілодобовий контроль над лінією зіткнення за допомогою техніки та масштабувати цей успішний досвід на інші напрямки Сил оборони.

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