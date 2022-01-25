Крала вино і потрапила у капкан: на Дніпропетровщині жінці довелось вириватись із пастки в чужому будинку

Крала вино і потрапила у капкан: на Дніпропетровщині жінці довелось вириватись із пастки в чужому будинку

Жінка хотіла вкрасти 3 літри домашнього вина.

У Дніпропетровській області жінка, яка два дні крала домашнє вино, потрапила у капкан, який біля бутля встановив власник будинку.

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Про це йдеться у вироку Криничанського районного суд Дніпропетровської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, 21 листопада 2021 року жінка проникла до чужого будинку та вкрала звідти 3 літри домашнього виноградно-яблучного вина і 260 грн.

23 листопада підозрювана знову проникла до помешкання та намагалась поцупити 3 літри домашнього вина, проте власник будинку біля 20-літрового бутля із алкоголем встановив капкан, у який потрапила жінка. Через інцидент вона травмувала руку та втекла з місця події без випивки.

Під час суду жінка провину визнала та уклала угоду зі слідством. Суд визнав жінку винною за ч.3 ст.185, ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 КК України. Її засудили до 3 років позбавлення волі, замінивши на один рік іспитового терміну.

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