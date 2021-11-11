"Краще б я вакцинувалась": 34-річна вагітна після потрапляння із COVID до львівської реанімації зробила зізнання

"Краще б я вакцинувалась": 34-річна вагітна після потрапляння із COVID до львівської реанімації зробила зізнання

Медики закликають хворих одразу звертатись до лікарів та не займатись самолікуванням.

У Львівській лікарні швидкої допомоги за добу через коронавірус померло двоє молодих людей - це 23-річна вагітна і 29-річний хлопець. У реанімації зараз також перебуває 34-річна вагітна жінка, яка не може дихати без кисневої маски. Тепер вона зізнається, що краще було вакцинуватись.

Про це 11 листопада йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Молоді люди, які померли у львівській лікарні, були не вакциновані, не мали супутніх патологій, проте пізно звернулися за медичною допомогою. Під час розтину медики побачили, що від легень покійних майже нічого не залишилося.

"Вагітна тривалий час хворіла вдома, мала високу температуру, приймала парацетамол, зверталася до сімейного лікаря, але стан дуже швидко погіршувався і госпіталізували її вже у важкому стані з вираженою дихальною недостатністю", - каже завідувачка реанімаційного відділення Лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова Наталія Матолінець.

В цій же лікарні помер 29-річний чоловік. Медики рятували його місяць. За словами лікарів, чоловік довго займався самолікуванням.

Зараз у Львові у COVID-реанімації лікується 34-річна вагітна жінка. Хвора постійно кашляє та перебуває під кисневою маскою. Жінка розповідає, що вона на 18 тижні вагітності. Зараз зізнається, що краще б вакцинувалась.

"Я не вакцинована, я боялася, тому що вагітна, але треба було все таки щепитись", - каже жінка.

Новини Львова: двоє молодих людей пізно звернулися до лікарні і померли зі знищеними легенями

Медики ж наголошують, що вакциновані пацієнти значно легше хворіють на COVID-19. Також закликають хворих одразу звертатись до лікарів та не займатись самолікуванням.

"Якщо пацієнт не отримує ефекту від жарознижувальних препаратів - це один із сигналів, що потрібно звертатись до медиків. Виражена швидка втома, слабкість, задишка. Якщо сатурація є 95 і нижче - це є основним критерієм того, що пацієнт підлягає шпиталізації", - каже медичний директор львівської міської лікарні №8 Максим Павлов.

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