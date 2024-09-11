"Краще бити без обмежень": як завтра зміниться війна за умови дозволу гатити вглиб Росії

Надання Україні дозволу бити вглиб Росії далекобійною зброєю серйозно вплине на кількість та потужність обстрілів з боку країни-агресорки. Крім того, західні ракети будуть здатні будуть спроможні суттєво пошкодити логістику окупантів та знизити потенціал путінської армії. Але, як відомо, станом на сьогодні в США ще опрацьовують це питання.

Як саме може змінюватись війна Росії проти України за умови ухвалення рішення – про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Якщо буде отримано цей дозвіл і він буде без обмежень, тобто дозвіл на використання повних можливостей по характеристикам, 300 км вглиб території Росії, то це – фактично паралізація роботи всіх основних авіабаз, з яких піднімається тактична та штурмова авіація росіян", - каже Олександр Коваленко.

Та додає: "Першим ефектом буде те, що значна кількість військових літаків просто зникнуть з нашого повітряного простору. Вони не зможуть залітати, будуть зовсім інші відстані. Це буде першим ефектом, це буде впливти не тільки на саму зону бойових дій, але також на кількість терору по цивільному населенню в прикордонній смузі".

За словами Коваленка, захід наближається до ухвалення позитивного рішення щодо надання дозволу.

"Я не кажу, що одразу буде ухвалено рішення дозволити бити на 300 км, - каже Олександр Коваленко. - Не виключаю, що рішення буде ухвалюватись у декілька етапів. Тобто будуть якісь обмеження, Захід без них не може взагалі. Дозвіл нададуть, це невідворотньо. Питання в іншому – наскільки це будуть затягувати та які будуть обмеження. Найкращий варіант для нас – щоб все сталось до кінця вересня, щоб було ухвалене рішення. І взагалі без обмежень. Це взагалі ідеальний варіант. Росія нічого не зробить. Звісно, буде намагатися підвищити рівень своєї ППО, але кардинально вони нічого змінити не зможуть".

До цього Коваленко додає, що в зоні ураження ракет опиниться 20 авіабаз путінської армії, які активно використовуються.

"Вистачає складів з боєприпасами, з паливно-мастильними матеріалами, об’єктів, які поєднані з військовими. Цього ще більше, ніж авіабаз", - каже Коваленко.

Байден і Стармер обговорять дозвіл на удари далекобійною зброєю по Росії!

Раніше повідомлялось про те, як Україна бачить завершення війни та що запропонує найближчим часом.

Читайте також: