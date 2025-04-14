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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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162
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3 хв

Краще не купувати: ТСН перевірила ранні овочі та знайшла найотруйніший

ТСН перевірила якість овочів, які продаються на українських ринках.

Овочі

ТСН перевірила ранні овочі на нітрати

Розлади шлунка, нудота та запаморочення — це одні з перших симптомів отруєння нітратами, які можуть містити тепличні овочі. Щоб убезпечити покупців, в Україні діють норми вмісту відповідних речовин.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Олени Лоскун.

Як обрати ранні овочі: поради

На одному зі столичних ринків свіжі овочі продають увесь рік. Пані Надія каже: на її прилавку — томати з українських теплиць, бо імпортні несмачн. Та більше, ніж смак, покупців цікавить, чи є у городині нітрати. Бо ж вони, каже сімейний лікар В’ячеслав Костюк, можуть викликати серйозне отруєння.

«Нудота, блювота, діарея. Також може проявлятися ціаноз або синюшність обличчя, зниження артеріального тиску — аж до колапсу і шоку. Зниження пульсу, запаморочення, серцебиття», — каже сімейний лікар вищої категорії В’ячеслав Костюк.

Для убезпечення споживачів в Україні є норми щодо вмісту у харчах нітратів. Але визначити найзабрудненіші овочі можна навіть на око, переконує ендокринологиня Вікторія Радісна. І передовсім радить оминати плоди гігантського розміру. Бо, найпевніше, що саме у них — нітратів буде найбільше.

Чимало шкідливого накопичує у собі і капуста. Тож краще, каже Вікторія — купувати цвітну або броколі.

Активно всотують нітрати також буряк та редиска.

«Бадилля бажано викидати. І редиску брати максимально тверду, щоб не було ніяких пустот. Саме наявність пустот і м’якенької редиски говорить про те, що в ній може міститися велика кількість нітратів», — каже ендикринологиня, сертифікована дієтологиня та нутриціологиня Вікторія Радісна.

З обережністю Вікторія радить споживати і парникову зелень: «Найбільше нітратів у своєму складі можуть накопичувати шпинат, кріп, петрушка».

ТСН зробила контрольні закупи, щоб перевірити ранні овочі на нітрати

Пані Надія, яка торгує овочами — нітратів не боїться. І в безпечності свого товару не сумнівається.

У Держпродспоживслужбі Києва пояснюють: у лабораторіях перевіряють кожну партію товару, яку продають на ринку. Якщо норми перевищені — його до реалізації не допускають.

Але ТСН вирішує все ж провести повторну ревізію. Тож у пані Надії — купуємо томати. У її сусідів по ятках — редиску та огірки. І несемо до Державного науково-дослідного інституту. Перевірка трьох зразків продуктів на нітрати нам коштує трохи більше ста гривень.

Пані Надія, котра продає помідори, не надурила: нітратів у них дійсно мінімум. Безпечні і огірки її сусіда по ятці. А от редиску — краще не купувати.

«У редисці при нормі 1200 мг/кг виявили 2743, 5 мг/кг. Перевищення норми вмісту нітратів в редисці 2 рази», — каже начальниця лабораторії фізико-хімічних досліджень науково-дослідного хіміко-токсилогічного відділу Алла Маслюк.

Результати лабораторних досліджень / © ТСН

Результати лабораторних досліджень / © ТСН

Поради лікаря та нутриціологині, як уникнути отруєння

ТСН вирушає в гості до нутріціологині Ірини Каленської. Вона розповідає, як вберегтись від нітратів. По-перше, придбані плоди Ірина радить замочувати у розчині харчової соди на 15-20 хвилин. Але й після цього — частину огірка краще зрізати. Коренеплоди — обчищати і проварювати, воду, у якій готувалися, зливати. А у капусти — знімати верхні листочки. Так радять робити і лікарі.

Лікар В’ячеслав Костюк попереджає: перевищення норми удвічі — суттєве. Jсобисто до нього неодноразово зверталися пацієнти із отруєннями нітратами у харчах.

«Допомога людини може надати собі сама. Це — промивання шлунку, вживання сорбентів. Пити багато води, щоб попередити зневоднення організму», — каже медик.

Інколи — може знадобитися навіть госпіталізація. У таких випадках фахівці Держпродспоживслужби радять взяти відповідні виписки з лікарні. І написати скаргу. Від початку повномасштабного вторгнення планові ревізії призупинили. За шкідливу продукцію штрафами можуть покарати і продавця, і виробника. Утім, для цього — постраждалий обов’язково повинен мати чек, який підтверджує факт покупки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 12:00 14 квітня. День жалоби: жахлива трагедія в Сумах!

Дата публікації
Кількість переглядів
162
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