Крав алкоголь та повітряні кульки: на Волині школяр двічі за рік "обчистив" магазин

Крав алкоголь та повітряні кульки: на Волині школяр двічі за рік "обчистив" магазин

Награбоване школяр зберігав у закинутому будинку.

У Волинській області учень 10 класу двічі за рік обікрав місцевий магазин. Підліток крав алкогольні напої, цигарки та повітряні кульки.

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Про це йдеться у вироку Горохівського районного суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, хлопець в 2021 році двічі обікрав місцевий магазин. Перший раз 25 лютого він заліз до крамниці та поцупив там алкогольні напої - горілку, коньяк та вино на загальну суму 6361 гривень. 1 жовтня підліток вдруге заліз до магазину, звідки вкрав алкогольні напої, каву, жувальні гумки та навіть повітряні кульки на загальну суму 5548 гривень. Тоді його на місці злочину затримала поліція.

На суді школяр провину визнав та розкаявся. Він розповів, що ховав награбоване у закинутому будинку. Суд визнав підлітка винним за ч. 3 ст. 185 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України. Його засудили до 3 років та 6 місяців позбавлення волі. Проте реальний термін суд замінив на 2 роки іспитового. Також родичі хлопця повинні заплатити 3089 грн за проведення експертиз.

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