Країна у Європі почала готуватись до війни з Росією: що відомо

Укриття у Швеції

Швеція через загрозу з боку РФ оновлює укриття. Країна всемеро збільшує бюджет на цивільну оборону та реставрує десятки сховищ.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

У разі небезпеки мешканцям шведської столиці доведеться робити те, до чого вже звикли українці — ночувати на паркінгу. Укриття вирубили у скелі ще під час Другої світової. А минулого місяця — відреставрували. Отже під час атаки машини звідси евакуюють, натомість — зможуть прихистити тисячу двісті людей.

«Укриття може витримати вибух, уламки та інші наслідки бомбардування. А ще воно герметичне, тому витримує навіть вплив біогазу, хімічних газів і навіть радіоактивних речовин», — каже Андерс Йоханнессон, фахівець з укриттів Шведського агентства з надзвичайних ситуацій



Швеція заходилася активно реставрувати укриття минулоріч. Щороку на це виділятиме сто мільйонів крон — це близько 9 мільйонів доларів. Спершу хочуть оновити великі сховища, здатні вмістити понад тисячу людей. Таких у країні — десятки, ще з минулого століття. На 24 — ремонт нині в активній фазі. Загалом же, в країні — 64 тисячі укриттів. Тож, коли відремонтують всі — питання нині лишається відкритим.

“100 мільйонів на рік — це замало для всіх 64 тисяч, але я думаю, це залежить від уряду, скільки часу він хоче виділяти на це гроші, але уряд має намір відремонтувати всі укриття в Швеції. А коли ми відремонтуємо всі укриття, то, можливо, почнемо будувати нові”, - каже Андерс Йоханнессон, фахівець з укриттів Шведського агентства з надзвичайних ситуацій.

Минулоріч Швеція вперше з часів Холодної війни оновила буклет рекомендаціями щодо цивільної оборони. Додала туди інформацію про самооборону, психологічний захист, цифрову безпеку та захист від повітряних атак. На питання, чи добре тепер підготовлені громадяни, не всі мають ствердну відповідь.

Стокгольм вважає, що військова загроза для Швеції зросла. І не виключає можливості збройного нападу — зокрема, з боку Москви. Втім, поки шведи разом з іншими європейськими союзниками лише починають готуватися до захисту від Росії, Інститут вивчення війни застерігає — Москва може атакувати країни НАТО набагато раніше, ніж прогнозують в Європі. Експерти зазначають, що Кремль посилює диверсійні та розвідницькі місії. Відтак, серйозна загроза для Альянсу може виникнути вже незабаром.

