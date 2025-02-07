Країни Балтії розірвали ще один зв'язок з РФ та Білоруссю: чому через це у Польщі піднімали вертольоти

Країни Балтії відмовивились від спільної енергосистеми з РФ та Білорусюю. Як це відбувалось?

Країни Балтії від'єднаються від спільної з Росією та Білоруссю енергосистеми. Щоби приєднатися до спільної європейської.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

У ЄС бояться російських диверсій

Гелікоптери та безпілотнкии - облітають польські лінії електропередач. Це - критично важливе місце на кордоні з Литвою. Вже за лічені дні саме ці лінії з'єднають країни Балтії з європейською енергетичною системою. Польські оператори зберігають пильність, бо не виключають з боку Росії - можливої диверсії чи пошкодження інфраструктури.

"Ми бачимо спроби порушити роботу як європейських телекомунікаційних кабелів, так і електроенергетичної інфраструктури, і ми, як спільнота операторів мереж, намагаємося реагувати на будь-які спроби. Зв'язок між Польщею та Литвою має вирішальне значення для синхронізації енергосистем країн Балтії з ЄС і буде використовуватися для координації роботи всієї європейської енергосистеми", - каже речник польського оператора електромеж Мацей Вапінський.

Польський безпілотник над електромережами

Як Литва від'єдналась від спільних електромереж з РФ та Білоруссю

Спільна енергетична система з Росією та Білоруссю - це наслідок радянської окупації країн Балтії. Згодом вже незалежні балтійські держави підписали договір про єдину систему з Москвою та Мінськом. Тоді це виглядало логічним рішенням. Але згодом кремль почав використовувати енергетику для шантажу.

"Литва зробила багато за останні 30 років, щоб від'єднатися, стати незалежною і оголосити, до речі, у квітні 2022 року, що ми розірвали всі енергетичні зв'язки з Росією. Ми припинили купувати будь-які енергоресурси у Росії. Це була наша відповідь на війну в Україні",- каже президент Литви Гітанас Науседа.

Проект коштував мільярд шістсот мільйонів євро. Але дві третини з цієї суми профінансував Євросоюз. Станеться все у кілька етапів: спочатку країни Балтії від'єднаються від спільної з росіянами та білорусами системи. Близько доби триватимуть всі технічні перевірки. А потім - урочисто за участі посадовців ЄС балтійські держави приєднають до Європейської енергетичної системи. Під'єднання проведуть через Фінляндію, Швецію та Польщу. Усі етапи розраховані і скільки лишилося до енергетичної незалежності - можна побачити на спеціальному годиннику який встановили у центрі Вільнюса.

Як працювала російська пропаганда

На ціні і спекулювала Москва. ЗМІ Литви та Латвії повідомляють про невеликі кампанії у соцмережах, які здебільшого намагалися лякати населення здорожчанням. Втім, настрої людей на вулицях свідчать - ці спроби радше провалилися.

На жаль, дезінформаційна кампанія вдалася в Естонії. Тамтешні громадяни - заходилися масово скуповувати електрогенератори - продавці заявили, що покупок було у десятки разів більше, ніж минулоріч. А ще - естонці масово запасалися продуктами та водою.

Все почалося коли владу запитали - який сценарій при переході до європейської мережі найгірший, що може піти не так? Тоді пролунала цифра: найгірший випадок, який теоретично розглядають - блекаут на 72 години. За це зачепилися добре треновані московські пропагандисти і розгорнули цілу інформкампанію - викривлені цитати розлетілися російськими ЗМІ. А під під'їздами естонців поз'являлися об'яви - мовляв, готуйтесь до триденного блекауту, запасайтеся продуктами.

Кампанію російської дезінформації назвали серед ризиків перепід'єднання енергетичної системи. Так само, як і можливість аварії чи диверсії. Втім, переконують у країнах Балтії - воно того варте. Адже головним ризиком для безпеки Литви, Латвії та Естонії досі лишалася енергетична залежність від Москви.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 18:00 7 лютого. ОБШУКИ у КМДА. РФ направила на ФРОНТУ ВІСЛЮКІВ. Збиття КАБУ

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