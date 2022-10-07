Країни ЄС домовилися спільно ізолювати Росію через війну в Україні: "В цьому ми єдині"

На першу зустріч Європейської політичної спільноти до Чехії приїхали лідери 44-х країн. Усі вони одноголосно виступили за повну ізоляцію РФ.

Празький саміт підтвердив повну ізоляцію Росії, заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Йдеться не лише про країни Євросоюзу, а й ті держави, які безпосередньо межують з Росією, адже всі вони засуджують російську агресію.

Про це 7 жовтня розповіли у сюжеті ТСН.

Так, окрім енергетики та обігріву Європи під час першої зустрічі у форматі Європейського політичного співтовариства говорили і про допомогу та підтримку України. Ця тема стала однією з головних підсумків зустрічі.

Слід зазначити, що такий формат зустрічей світової спільноти є новим. На цю зустріч до Праги приїхали лідери 44 країн, зокрема і прем’єр України Денис Шмигаль.

На підсумковій прес конференції 6 жовтня ініціатор цієї зустрічі, президент Франції Еммануель Макрон, черговий раз висловив підтримку Україні, а головне — нову військову допомогу. В анонсованому пакеті, зокрема, мають бути французькі артилерійські системи Cesar.

"Перший сильний сигнал, який ми хочемо надіслати на додаток до цієї спільної ідентичності, полягає в тому, що ми показали єдність 44 європейських країн, які чітко сказали — всі ми засуджуємо російську агресію та підтримуємо Україну. Ми знаємо, що Європа розділена в певних питаннях, але в цьому ми єдині", - заявив Макрон.

Про підтримку Україні тут говорила, зокрема, і президентка Молдови Майя Санду. Вона також зазначила, що Європа єдина у засудженні Кремлівської агресії проти України та вважає анексію наших територій незаконною.

"Ми єдині в засудженні російської агресії проти України та незаконної анексії її територій. Ми єдині в нашому зобов’язанні допомогти Україні відстояти свій суверенітет", - наголосила Санду.

Українські представники, зокрема віце-прем’єрка з питань Європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що Україна також вносила свої ідеї щодо нового формату і що перемовини про початок вступу України до ЄС можуть розпочатись вже наступного року.

Другий день саміту проходитиме вже виключно у форматі 27 країн-членів ЄС. Очікується анонсування ще більшої підтримки України. Попри те, що ця зустріч є неформальною, чеський прем’єр Петр Фіала зауважив, що напрацювання, які були проговорені в Празі, невдовзі будуть втілені у життя.

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