Країни ЄС заговорили про повернення чоловіків до України: чи можлива депортаця мільйонів людей

У Євросоюзі знову заговорили про повернення на Батьківщину українських чоловіків призовного віку через знищення мобілізаційного потенціалу держави. Деякі країни ЄС шукають способи такого повернення, водночас про депортацію не йдеться. Принаймні, поки що.

Які країни ЄС готові повертати чоловіків до України та чи можливе примусове повернення мільйонів людей – читайте на ТСН.ua.

Питання повернення українських чоловіків призовного віку з країн ЄС залишається складним та чутливим. Навесні цього року в українському уряді заявили про переговори з представниками країн Євросоюзу щодо можливості повернення чоловіків на Батьківщину. Водночас на той час міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевняла, що Україна не буде примусово повертати чоловіків з-за кордону.

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А в кінці серпня президент Володимир Зеленський заявив, що Україні взагалі треба повернути додому з-за кордону 7,5 млн людей – і дорослих, і дітей. Йдеться не лише про чоловіків призовного віку. Глава держави наголошував на тому, що робити це слід без примусу. І пояснював таку необхідність економічними викликами перед державою.

Протягом вересня представники кількох європейських держав зробили заяви щодо можливості повернення до України чоловіків мобілізаційного віку. Одна з них – Польща.

Повернення українських чоловіків з Польщі

Як заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, країни Євросоюзу знижують мобілізаційний потенціал України, виплачуючи допомогу біженцям. Міністр наголосив, що державі зараз насамперед потрібна військова техніка та самі військові.

"Очевидно, що затримка Конгресу США з ухваленням пакета допомоги була сумною, але й затримка українців з ухваленням закону про мобілізацію теж. А ми знижуємо мобілізаційний потенціал, виплачуючи допомогу українським біженцям", – сказав Сікорський.

Він додав, що в Польщі українці перебувають під захистом ЄС як біженці та отримують 200 євро на місяць на кожну дитину, зараховану до польської системи. У Західній Європі українці отримують інші види допомоги.

"Це є фінансовим стимулом для молодих чоловіків і жінок, які могли б повернутися додому, щоб захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати непокору", – наголосив очільник МЗС.

Сікорський також називав неправильним те, що в перукарні у Варшаві його обслуговує молодий українець – замість того, щоб захищати свою країну:

"Я ходжу у Варшаві до перукарні, і мене стриже український перукар молодого віку. Я питаю: а що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?"

Щоправда, далі цих заяв справа поки не дійшла. Польща не робила жодних офіційних повідомлень про якісь рішення щодо повернення чоловіків.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський / Фото: Associated Press

Румунія та Молдова

У середині вересня видання Berliner Zeitung опублікувало статтю про те, як Румунія та Молдова стали новими центрами втечі для українських чоловіків. У публікації йшлося, що український уряд веде переговори з європейськими партнерами щодо повернення втікачів, адже дедалі відчутнішою стає гостра нестача військових кадрів. Проте це питання викликає багато етичних та правових питань у країнах ЄС.

Так, у Румунії та Молдові уряди стверджують, що дотримуються міжнародного "принципу неповернення". Згідно з ним, не можна депортувати біженців до країни, яка перебуває у стані війни. Водночас у Німеччині обговорюються ідеї про зменшення пільг для українських біженців та заклики до депортації чоловіків. Проте у Молдові та Румунії такі пропозиції наразі не знаходять підтримки.

Нідерланди шукають методи повернення чоловіків

Нідерланди шукають способи повернення українських чоловіків призовного віку додому, заявив прем’єр-міністр країни Дік Схооф у відповідь на запитання лідера "Партії Свободи" Герта Вілдерса. Прем’єр зауважив, що йдеться не про силові методи, а скоріше про заохочення.

Вілдерс висловив стурбованість тим, що "десятки тисяч" українських чоловіків перебувають у Нідерландах, тоді як український уряд хоче повернути їх на Батьківщину для оборони країни або допомоги у відбудові.

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"Я вважаю цілком нормальним, що коли ваша країна перебуває у стані війни, ви допомагаєте захищати свою власну країну", – сказав Вілдерс.

Схооф відповів, що хоче подумати про це разом з Україною. Він також зазначив, що українські біженці мають право на притулок, медичне обслуговування, роботу та освіту, як і раніше.

Зеленський – про повернення чоловіків

Зеленський висловився щодо повернення українських чоловіків призовного віку на серпневій пресконференції. Він сказав, що виступає за повернення, але без примусу. Водночас, за главами президента, іноземні держави не хочуть повертати чоловіків, бо їм це політично невигідно.

"Політично це не дуже вигідно всередині тих чи інших держав – сказати, що ми відправляємо українців додому, і для нас дуже дороговартнісно підтримувати їх. Простіше підняти це питання на зустрічі з президентом України, а потім сказати, що президент звернувся з проханням повернути українців. Авжеж, я тільки – за, якщо українці приїдуть. Але без примусу", – сказав глава держави.

Він додав, що іноземним державами вигідно не витрачати кошти на фінансову допомогу українським біженцям, а відправити їх додому.

"Ще раз підкреслюю: я – за те, щоб вони приїхали. Я б дуже хотів, щоб усі українці були тут, за умови їх рішення", – сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Чи буде депортація українських чоловіків?

На початку вересня посол України в Чехії Василь Зварич запевнив, що чоловіків призовного віку за кордоном не повертатимуть додому примусово.

"Тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни… Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни", – сказав Зварич.

Він наголосив, що завдання держави – створити для громадян, які хочуть захищати Україну, всі умови для такого повернення.

Україна не зможе примусово повернути з-за кордону своїх громадян, заявив у коментарі ТСН.ua заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.

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"Україна не може здійснити примусову депортацію людей з іншої території, а лише депортувати з власної. До речі, звернення України до інших держав, щоб вони сприяли поверненню людей призовного віку, наразилося на те, що всі країни нам у цьому відмовили. Тому розраховувати на якусь примусову депортацію з країн Європи чи інших країн – це ілюзія. Цього ніколи не буде", – запевнив Гладун.

Він нагадав, що раніше Німеччина, Польща та низка інших країн відповіли на прохання України про депортацію чоловіків дуже просто – вони не займатимуться цим.

Своєю чергою в ЄС 20 вересня чітко заявили, що не застосовуватимуть примусових заходів для повернення до України її військовозобов’язаних громадян. Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон пояснила, що це суперечить Директиві про тимчасовий захист.

За словами Йоганссон, в ЄС не можуть застосовувати диференційований підхід до українських біженців, який би "базувався на їхній статі, віці, військовозобов'язаності".

"Це неможливо згідно з Директивою про тимчасовий захист… Ми підтримаємо тих, хто хоче повернутися в Україну, і ми обговоримо з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Ми нікого не викидатимемо з ЄС", – запевнила єврокомісарка.

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