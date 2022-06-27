Крайні можуть не встигнути: українцям тиждень доводиться жити в черзі на кордоні, щоб до 1 липня завести авто

Крайні можуть не встигнути: українцям тиждень доводиться жити в черзі на кордоні, щоб до 1 липня завести авто

Ситуація на польсько-українському кордоні прогнозована - із 1 липня скасовуються пільги на ввезення в Україну машин на єврономерах, так утворився справжній ажіотаж.

Волонтерів і приватних автомобілістів розділили. У пункті пропуску «Шегині» розмитнюють автомобілі, які призначені для ЗСУ та волонтерів, з польського боку на в’їзд стоїть тисяча машин. Ті, хто везе машину собі в’їжджають через «Грушів», йдеться в ТСН

Вже там черги розтягнулися до 10 кілометрів, у черзі близько 1800 машин. Після кордону власники машин їдуть у митні пости та сервісні центри, щоб отримати українські номери. До прикладу, одна із жінок з Фастова придбала малолітражку за 700 доларів. Якщо б не нульове розмитнення, то заплатила б 3 тисячі євро. Обрала авто у Польщі, поки з трьома дітьми ховалася там від війни.

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На кордоні кажуть, у чергах ті, хто намагаються застрибнути в останній вагон, щоб скористатися «нульовим розмитненням», і зекономити. І така ситуація майже усюди на в’їзд в Україну - на чотирьох пунктах пропуску з шести. Понад тисяча машин на кожному, а це стояти тиждень, тобто крайні в черзі можуть і не встигнути.

В соцмережі люди викладають відео про свій побут - як чистять зуби в авто, як поруч готують їжу. Автівки люксового сегменту теж приганяються, однак переважно все ж недорогі. «Звичайні машини, від 2 тисяч євро до 7, максимум 10 тисяч євро. Якщо взяти людину, яка стоїть в черзі, і в нього «Ауді» 3 л дизель, то він з 1 липня має заплатити в районі 7 тис доларів розмитнення, а зараз він платить 0», - пояснює начальник відділу митного оформлення Андрій Лєбєдєв.

Нагадаємо, на початку квітня, Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Це стосується ПДВ, акцизу, ввізного мита. Закон насамперед ухвалювали, щоб волонтери могли дешево завозити машини для військових, а також громадяни придбали автівки.

Митники кажуть, що понад 100 тисяч машин за час війни люди втратили, тому закон дозволяв дешево пригнати машину. Львівська митниця з початку дії такого режиму оформила понад 40 тисяч автомобілів, а загалом по Україні майже 160 тис. Тепер же, з 1 липня ВР повернула мита та опадаткування. Та законопроєкт ще не підписав президент.

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