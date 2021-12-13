Кредити під час побачення: на Харківщині альфонс вигадав хитру схему і "розвів" жінку на 10 тис. грн

Кредити під час побачення: на Харківщині альфонс вигадав хитру схему і "розвів" жінку на 10 тис. грн

На суді підозрюваний та потерпіла уклали угоду про примирення.

У м. Первомайський Харківської області чоловік кілька місяців запрошував на зустрічі свою подругу. Під час побачення він оформляв на неї кредити та переказував її гроші на банківські картки, якими сам користується.

Про це йдеться у рішенні Первомайського міськрайонного суду Харківської області, повідомляє ТСН.ua.

Як діяла схема афериста з Первомайського

Як зазначається, чоловік від 30 травня по 1 липня 2021 року запрошував на прогулянки свою подругу, з якою в нього були дружні стосунки. Під час побачення чоловік просив жінку дати йому свій телефон. Він переконував потерпілу, що йому потрібно "відписати знайомим".

Коли потерпіла давала йому мобільний телефон, він оформив на жінку одразу кілька кредитів та перерахував гроші з її рахунків на картку свого знайомого, якою підозрюваний користувався. Загалом через дії альфонса жінка втратила 9810 гривень.

Що вирішив суд

У суді 8 грудня потерпіла та підозрюваний уклали угоду про примирення. Суддя затвердив цю угоду та визнав чоловіка винним за за ч.1 ст. 190 та ч.2 ст.190 КК України. Йому присудили 3 роки позбавлення волі, замінивши цей термін іспитовим. Чи компенсував чоловік потерпілій кошти - невідомо, оскільки жінка не зверталась до суду із цивільним позовом.

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