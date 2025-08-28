Кредитна картка "100 днів" від Райффайзен Банку: у чому переваги та як швидко оформити

Реклама

У світі, де ціни змінюються швидше, ніж погода, вміння розумно керувати грошима — це справжня суперсила. Фінансова грамотність сьогодні потрібна кожному, бо в усіх трапляються ситуації, коли гроші потрібні просто зараз: неочікувані витрати, спонтанні закупи чи просто бажання придбати трохи більше, ніж дозволяє бюджет.

Незабаром 1 вересня — і це справжній тест на витривалість для будь-якого гаманця. Новий навчальний рік — це не тільки зошити й форма, а ще й бажання дати дитині найкраще: якісне, сучасне, зручне. Навіть якщо ви все ретельно прорахували й склали чіткий список, витрати можуть вийти далеко за межі плану.

А ще є ті самі спокусливі знижки. Знаєш, що вигідно, але зарплата — за кілька днів. І тут на допомогу приходить кредитна картка. Це чудовий варіант, адже він дозволяє не обмежувати себе у закупах.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ НА ПОКУПКИ: УКРАЇНЦІ РОЗКРИВАЮТЬ СЕКРЕТИ!

Ми вирішили розпитати українців, чи користуються вони кредитними картками і на що витрачають найбільше коштів. Частина респондентів зізнається, що звертається до кредитки у разі затримки зарплати або непередбачених витрат — найчастіше на продукти чи дозвілля. Інші — навпаки принципово не користуються кредитами. Дехто використовує кредитку як основну платіжну картку — через кешбек і вигідні умови. Водночас більшість намагається погашати заборгованість щомісяця.

Погодьтеся, у всіх було таке, що гроші потрібні просто тут і зараз через непередбачувані витрати чи купівлю чогось дорогого? Чи, можливо, ви побачили якусь вигідну знижку, а до зарплати вона вже зникне? У такі моменти гарна кредитна картка може стати порятунком. Одним із варіантів купити все необхідне або бажане є кредитна картка «100 днів» від Райффайзен Банку.

Кредитна картка «100 днів» має безліч переваг:

Реклама

Тривалий пільговий період — до 100 днів. Це означає, що купівлю можна зробити одразу, а розрахуватися поступово — без переплат;

Кредитний ліміт, який вистачить на більшість ваших забаганок, — до 300 000 грн, а для преміум-клієнтів ще більше — до 500 000 грн;

Кешбек до 20% на вибір у 2 з 6 категорій щомісяця. Можна обрати, наприклад, «одяг та взуття», якщо плануєте оновлювати гардероб школярику.

Оформлення повністю онлайн у зручному новому застосунку MyRaif без необхідності відвідування відділення. Жодних відвідувань відділень — усе онлайн, у кілька кліків.

Понад 2 мільйони українців вже зареєструвалися в MyRaif. Це зручний сервіс, що розвивається разом зі своїми користувачами.

«У самому застосунку теж чимало приємних бонусів:

жодних комісій під час переказів на картки будь-якого банку та через IBAN, оплата комуналки, поповнення мобільного, зняття готівки у будь-якому банкоматі по Україні — усе це без зайвих витрат;

вигідна валюта — можна купити долари і євро просто у застосунку за вигідним курсом. А ще бувають спецдні, так званий «Валютний курсопад», коли курс стає ще вигіднішим;

надійний захист — сучасні технології шифрування та аутентифікації гарантують безпеку особистих даних і транзакцій»,

— розповідає Роман Баранов, керівник із питань розвитку сегменту приватних осіб Райффайзен Банку.

*Партнерський матеріал спільно з Райффайзен Банком

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДЕ ВЗЯТИ ГРОШІ НА ПОКУПКИ: УКРАЇНЦІ РОЗКРИВАЮТЬ СЕКРЕТИ!