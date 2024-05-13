Кремль готується до довгої війни?: навіщо Путін раптово звільнив Шойгу

Такого розвитку подій не очікували навіть самі росіяни – 12 травня 2024 року російський диктатор Путін звільнив свого багаторічного соратника.

Такого не було вже понад 10 років – Путін раптово оголосив масштабні зміни в лавах своїх же посіпак. Під руку диктатору потрапило його найближче оточення, зокрема уже колишній міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Наразі невідома доля ще однієї людини, яку тривалий час називали другим обличчям в РФ. Чому Путін раптово прибрав Шойгу, який очолював Міноборони РФ майже 12 років, хто його замінить і як це може вплинути на війну Росії проти України, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна ТСН.ua.

Неочікуване рішення Путіна

Такого розвитку подій не очікували навіть самі росіяни – 12 травня 2024 року російський диктатор Путін, який не так давно сам же себе й “інавгурував” на новий термін, запропонував новий склад уряду РФ. Власне, більшість очікувано зберегла свої роками насиджені теплі місця, але були і сюрпризи, яких не очікував ніхто, навіть російські так звані "воєнкори". Зокрема, Андрія Бєлоусова призначать міністром оборони.

Але до Бєлоусова повернемось трохи згодом. Спочатку поговоримо про Шойгу. Його після 12 років на чолі мінубивства РФ, звідти “витурили”, про що повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков. Шойгу ж знайшли нову посаду – він замінить одного з найбільш наближених силовиків Путіна – Миколу Патрушева, який до того очолював Раду безпеки РФ. Офіційно в Кремлі це рішення пояснили потребою в інноваціях в армії.

Хто замінить Шойгу

Тож, з цього моменту детальніше. Хто замінить Шойгу? Хоч офіційно затвердити на цю посаду нового міністра ще має російський “Совєт Фєдєраціі”, але ж ми всі добре розуміємо, що все вже давно вирішено, раз Путін вже озвучив свою хотілку.

Так-от відомство тепер очолить цивільний держслужбовець Андрій Бєлоусов, який був першим заступником голови уряду РФ. Російські ЗМІ характеризують його як державника, що бачить "ворогів довкола Росії". Бєлоусов відомий жорсткими поглядами - він виступає за розширену державну роль в економіці та її жорстке регулювання. А ще він вже двічі – у 2018-му та 2021-му – намагався вилучити у бізнесу гроші для тієї ж таки держави. Росіяни серйозно описують його, як прихильника ледь не планової економіки. Про це каже зокрема російський політолог Федор Крашенінніков.

"По суті, до воюючої армії приставили професійного і дуже мотивованого бухгалтера і завгоспу, який з усією старанністю постачатиме її всім необхідним. Так, економічні погляди Бєлоусова жахливі – він прихильник радянської планової економіки та іншої темряви. Але ж Путін його поставив не всією економікою керувати, а саме економікою військової машини, де радянські методи можуть виявитися цілком ефективними", – каже Крашенінніков.

Не очікували такого кроку від Путіна навіть російські еліти. Про це принаймні твердять кремлівські джерела російського опозиційного видання “Важные истории”.

"Дуже прогресивно, громадянський міністр оборони. Найкращі світові практики, можна сказати, іронізує в розмові з “Важными историями” колишній співробітник Адміністрації президента.

"Путін — найгірший ейчар евер. Просто Шойгу став в умовах війни не потрібен: Путін давно з Герасимовим безпосередньо працює, кілька разів на день розмовляє. Зручно, що не заважає. Бєлоусов не претендуватиме на командування військами. Путін скопіював Зеленського з екс-главою Фонду держмайна України на посаді міністра оборони Рустемом Умеровим.

Це шок для всіх, передбачити було складно, але пояснити можна. Хід гросмейстерський. Міністр війська не рухає, наступальні операції не готує. Він має разом із урядом грамотно організувати робочі та логістичні процеси, забезпечити необхідне виробництво та постачання, зорієнтувати економіку на "СВО", вичавити технологічний максимум із оборонки. Бєлоусов близький до Путіна, людина, довірена. Вже й у темі, після безпілотників (курирував цей напрямок та профільний нацпроєкт). Тепер із Мантуровим "нагне" економіку ще ближче до "СВО", отже, це надовго", — каже чинний федеральний російський чиновник.

Завдання для нового очільник Міноборони РФ

“Важные истории” також додають, що це рішення не про війну, а про держплан, цитуючи іншу російську політологиню Тетяну Станову. Бєлоусов має завдання перевести російську економіку на економіку війни. На це натянкув і речник Кремля Пєсков, заявивши, що російські витрати на війну майже сягнули радянських у відсотковому відношенні - близько 7% від ВВП. Експерти як один сходяться на тому, що Путін остаточно обрав сценарій “війни в довгу”. Про це пише BBC.

"При переведенні економіки країни на воєнні рейки, коли оборонка стає головним чинником, який не дає економіці впасти в умовах міжнародних санкцій, вибір Андрія Бєлоусова як нового міністра оборони може бути логічним кроком. Він говорить нам про те, що війна — це надовго, економіка на воєнних рейках — також, а жодного мирного майбутнього російський лідер для себе не планує.

При цьому важливо розуміти, що міністр оборони – посада адміністративна, а ось від того, кого призначать керувати Генеральним штабом, залежатиме подальший перебіг бойових дій.

Поки що Кремль говорить про те, що Валерій Герасимов залишається на своїй посаді, але відкритим залишається питання, як із нинішньою військовою вертикаллю спрацюється відомий своєю конфліктністю Бєлоусов", — зазначає кореспондент ВВС Ілля Барабанов.

До того ж, у BBC справедливо зазначають, що передбачити заміну Шойгу було важко, але грунт для цього все ж таки готували. Наприкінці квітня у Росії затримали заступника Шойгу Тимура Іванова і звинуватили в корупції. Раніше в ЗМІ писали, що той займався будівництвом для Міноборони РФ і "кришував" російське псевдовідновлення окупованого українського Маріуполя. Низка різних російський джерел, повідомляє, що Путін особисто був стурбований рівнем корупції в Міноборони. Ну що тут скажеш, що посіяв, те й пожнеш. Путін сам вибудував таку систему.

Аналітики Інституту вивчення війни також погоджується з тим, про що це новопризначення.

"Призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії є значним кроком у спробах Путіна створити повні економічні умови для тривалої війни. Бєлоусов не має військового досвіду та є економістом за фахом — він обіймав посаду міністра економічного розвитку Росії з 2012 по 2013 роки, після чого працював у сфері економічного аналізу та прогнозування між 1981 і 2006 роками", — йдеться в повідомленні.

Що очікувати українцям

Але як новопризначення може вплинути на Україну? Звісно, що будь-яка ефективна людина на чолі Міноборони РФ — це виклик для України та ЗСУ.

Але чи доведе свою ефективність Бєлоусов? На думку військового експерта Олександра Коваленка, все залежить від того, чи вдасться новому очільнику російського Міноборони дійсно реформувати відомство.

Цікаво й те, що за словами Пєскова, не зовсім киданули і Шойгу. Він тепер у Раді безпеки РФ займатиметься також оборонкою, зокрема куруватиме роботу Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ, а також буде заступником Путіна у Військово-промисловій комісії РФ. Куди ж дінуть Патрушева – не відомо.

У мережі ширилися чутки, що йому дадуть якусь фіктивну посаду, адже він друг Путіна, але втратив його довіру та авторитет. Варіанти тут два – йому вигадають нову нікому не потрібну посаду як зробили це свого часу для Медведєва, або ж зроблять пожиттєвим сенатором.

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ПУТІН РАПТОВО ЗВІЛЬНИВ ШОЙГУ! КРЕМЛЬ ГОТУЄТЬСЯ ДО ДОВГОЇ ВІЙНИ?!