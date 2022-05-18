Кремль хоче продати хоч якусь перемогу: Жданов про те, чому РФ погодилася на евакуацію з "Азовсталі" захисників Маріуполя

Кремль хоче продати хоч якусь перемогу: Жданов про те, чому РФ погодилася на евакуацію з "Азовсталі" захисників Маріуполя

Наразі, за словами експерта, Маріуполь фактично повністю під контролем Росії. Спротиву і штурмових дій практично немає.

В американському інституті вивчення війни припустили, що президент країни-агресорки Володимир Путін міг погодитися на обмін українських захисників Маріуполя з "Азовсталі", щоб загасити невдоволення росіян невдачами російської армії у загарбницькій війні проти України.

На думку військового експерта Олега Жданова це цілком можливо. Кремль міг на це піти, щоб продати своєму суспільству хоч якусь перемогу в цій війні.

"Тим більше, що вони виставляють цю евакуацію суто в контексті здачі в полон захисників заводу "Азовсталь". Вони це розповсюджують та пропагують в основному на власну аудиторію. Одна з цілей була в тому, що треба показати, що вони спроможні виконувати бойові завдання та отримати перемогу. Тому, швидше за все, вони на це і пішли. З іншого боку вони отримали на сьогодні дуже серйозний і впливовий важіль тиску на політичне керівництво України", - каже ТСН.ua Олег Жданов.

Наразі, за словами експерта, Маріуполь фактично повністю під контролем Росії. Спротиву і штурмових дій практично немає.

"Дійсно, Маріуполь повністю знаходиться під контролем російських військ. Але у військовому плані це вже нічого не дає. Маріуполь виконав своє військове завдання, коли треба було відтягувати частину сил, особливо таких елітних і боєздатних, зі складу російських військ на себе, щоб вони не могли підсилити інші напрямки. Тому зараз - це вже суто політична ціль, яку переслідує РФ в самому Маріуполі", - підсумував експерт.

Нагадаємо, евакуаційна місія українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", триває. Звільнення захисників "Азовсталі" курують українські військові та розвідники.

ТСН зібрала історії героїв, які боронять Маріуполь від російських окупантів

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