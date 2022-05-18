Кремль хоче продати хоч якусь перемогу: Жданов про те, чому РФ погодилася на евакуацію з "Азовсталі" захисників Маріуполя

Наразі, за словами експерта, Маріуполь фактично повністю під контролем Росії. Спротиву і штурмових дій практично немає.
В американському інституті вивчення війни припустили, що президент країни-агресорки Володимир Путін міг погодитися на обмін українських захисників Маріуполя з "Азовсталі", щоб загасити невдоволення росіян невдачами російської армії у загарбницькій війні проти України.
На думку військового експерта Олега Жданова це цілком можливо. Кремль міг на це піти, щоб продати своєму суспільству хоч якусь перемогу в цій війні.
"Тим більше, що вони виставляють цю евакуацію суто в контексті здачі в полон захисників заводу "Азовсталь". Вони це розповсюджують та пропагують в основному на власну аудиторію. Одна з цілей була в тому, що треба показати, що вони спроможні виконувати бойові завдання та отримати перемогу. Тому, швидше за все, вони на це і пішли. З іншого боку вони отримали на сьогодні дуже серйозний і впливовий важіль тиску на політичне керівництво України", - каже ТСН.ua Олег Жданов.
Наразі, за словами експерта, Маріуполь фактично повністю під контролем Росії. Спротиву і штурмових дій практично немає.
"Дійсно, Маріуполь повністю знаходиться під контролем російських військ. Але у військовому плані це вже нічого не дає. Маріуполь виконав своє військове завдання, коли треба було відтягувати частину сил, особливо таких елітних і боєздатних, зі складу російських військ на себе, щоб вони не могли підсилити інші напрямки. Тому зараз - це вже суто політична ціль, яку переслідує РФ в самому Маріуполі", - підсумував експерт.
Нагадаємо, евакуаційна місія українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", триває. Звільнення захисників "Азовсталі" курують українські військові та розвідники.
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