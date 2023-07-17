Кремль хоче використати росіян як живий щит – пропонує їхати з Криму окупованими територіями: аналітикиня

У Криму на Керченському мосту у ніч проти 17 липня пролунали вибухи. Внаслідок удару було пошкоджено автомобільне полотно, рух автівок було призупинено. Так звана "влада" Криму закликала росіян утриматися від поїздок через міст і з метою безпеки вибирати альтернативний маршрут через "нові регіони". І саме цією рекомендацією Кремль хоче прикритися своїми людьми як живим щитом.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

"Москва далека від театру бойових дій. Але як можна пертися до Криму і думати, що це безпечно? Я не розумію. Зараз Путін пропонує цих відпочивальників використовувати як живий щит, бо пропонує їхати до Криму та з Криму окупованими частинами України. Уздовж Азовського моря окупованою територією, яка дуже близько з лінією фронту", - зазначила вона.

Курносова також зауважила, що вже зараз у вантажівок, які доставляють зброю та боєприпаси окупантам, не залишається іншого способу пересування, тільки цією сухопутною дорогою (окупованими територіями України – ред.).

"Тому я думаю, що зараз лінії постачання принаймні озброєнням мають постраждати серйозно, оскільки вантажівки Кримським мостом не можуть їхати", - резюмувала вона.

Нагадаємо, після удару по Кримському мосту пороми перевозять лише вантажний транспорт.

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