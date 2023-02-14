Кремль планує диверсії в Європі, зокрема, щоб відволікти увагу від війни в Україні – експерт

Влада Росії планує диверсії у країнах Європи, про це свідчать останні новини про ситуацію у Молдові, та чергове загострення між Сербією та Косово.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Дійсно, ми бачимо загрозу, яка сьогодні насувається на Молдову. Тобто їхня політична спроба громадської дестабілізації проросійськими силами, проте вони не мають обов'язкової компоненти, яку мала "русская весна" 2014 року в Україні, – ось цих бойовиків, російських диверсантів, які під видом мирних демонстрантів будуть потрапляти до міст, і вже там силовим чином дестабілізувати ситуацію", - зазначив він.

Кузан підкреслив, що на сьогодні вже є заяви, зокрема, секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що під видом рятувальників в Росії вже завезена диверсійна група із оточення Рамзана Кадирова, і саме ці диверсанти, а також їхні поплічники спробують потрапити нібито як цивільні особи до Молдови саме з цією метою – щоб дестабілізувати ситуацію.

"Тобто цю загрозу потрібно розуміти. Треба також розуміти, що будуть активізовані протистояння на Балканах, це вигідно виключно Росії, власне протистояння між Сербією та Косово. І будуть загалом по всій Європі, де тільки можна створити зони напруги, там скрізь росіяни активізуються, щоб і, зокрема, зменшити концентрацію на війні Росії проти України" - резюмував військовий експерт.

Загроза держперевороту у Молдові

Президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Зі її слів, за допомогою протестів опозиції Росія хоче змінити владу в Молдові. Санду також підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові. Вона уточнила, що передані Києвом матеріали містять детальну документацію логістики для організації цих диверсійних дій.

У Кремлі, як і зазвичай, відкинули всі звинувачення. Так, речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "необґрунтованими та бездоказовими" заяви президентки Молдови Маї Санду про підготовку проросійського перевороту в Кишиневі.

У вівторок, 14 лютого, Молдова також тимчасово закрила свій повітряний простір. Офіційно причину такого рішення у країні не назвали, однак у Мережі повідомляють, що причиною закриття повітряного простору став російський розвідувальний безпілотник, який залетів до повітряного простору Молдови.

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