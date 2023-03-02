Експерт розповів, чому Кремль робив ставки на удари по енергоструктурі

Росія робила ставки на те, аби ракетними атаками знищити критичну інфраструктуру, зокрема - критичну інфраструктуру. Втім, Кремлю це не вдалося.

В інтерв’ю ТСН.ua заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь розповів, чого намагалися домогтися у Кремлі.

"Ставка була зроблена на удари по українській енергоструктурі, намагаючись створити умови енергетичного геноциду, коли Україна протягом зими буде нездатна забезпечувати прийнятні умови для життя. Таким чином створити нові потоки для міграції і умови, за яких українці самі почнуть зносити Зеленського", - висловився експерт.

Українська енергосистема витримала найважче, наголосив Михайло Самусь. Попри те, що окупантам у військовому плані вдалося завдати шкоди енергетичній системі, але вона не була зруйнована - що планувала Москва. Щобільше - за допомогою партнерів вна поступово відновлюється..

"На даний момент ми маємо фактично бездефіцитну генерацію. Є імпорт, але він незначний. Тепер в перспективі вона (енергосистема - Ред.) буде лише модернізовуватися і посилюватися, зокрема, і за рахунок створення децентралізованих енергетичних кластерів, які будуть відрізнятися від радянських", - зауважив експерт.

Нагадаємо, за словами Михайла Самуся, навесні 2023-го Путін планував підписати капітуляцію України. Зимовий період був важким етапом війни, на який у Кремлі дуже розраховували. Також у Москві намагалися проламати оборону ЗСУ на Донбасі.

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