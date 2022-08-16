Кремль шантажує можливим підривом Запорізької АЕС - Фейгін

Україна зараз перебуває у фазі шантажу шляхом можливого підриву одного із енергоблоків Запорізької АЕС.
Росія вторгнувшись до України і захопивши Запорізьку АЕС - вчиняє очевидний шантаж.
Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів російський опозицонер, правозахисник та адвокат Марк Фейгін.
"Зараз ми перебуваєму у фазі шантажу шляхом можливого підриву Запорізької АЕС, якогось із енергоблоків, бо те, що робить Москва – виглядає, як шантаж. Очевидний шантаж. Захопити чужу територію, чужу АЕС, перетягнути туди велику кількість різноманітної зброї, боєприпасів, і казати: "Що ж там таке відбувається, там постійно обстрілюють". Ви ж залиште її у спокої і ніхто її обстрілювати не буде", - резюмував Фейгін.
Нагадаємо, в "Енергоатомі" заявили, що дії росіян на ЗАЕС неможливо передбачити, загроза безпеці залишається.
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