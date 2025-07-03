ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
433
Час на прочитання
2 хв

Кремль у захваті: чому адміністрація Трампа знову заморозила військову допомогу Україні

У США заморозили військову допомогу Україні: що про це відомо.

Автор публікації
Яна Слєсарчук
У США заморозили військову допомогу Україні

У США заморозили військову допомогу Україні / © ТСН.ua

Адміністрація Трампа знову заморожує військову допомогу для України. Через це навіть конгресмени-республіканці шоковані.

Браян Фіцпатрік офіційно звернувся з вимогою провести екстрений брифінг у Білому домі та Міністерстві оборони, щоб з’ясувати достовірність цих повідомлень, перевірити наявні в країні запаси зброї та боєприпасів і гарантувати, що Сполучені Штати надалі забезпечуватимуть Україну ресурсами, яких вона терміново потребує для захисту свого народу.

Про це йдеться у матеріалі міжнародної оглядачки ТСН Яни Слєсарчук.

Америка знову блокує військову допомогу для України. Спершу цій інформації не довіряють, потім з’ясовується: просто в Польщі заблокували вантаж, який уже їхав до України.

Речниця Держдепу Теммі Брюс підтверджує: затримка є. Але закликає не робити жодних висновків: «Це ніякий не фактор, ми не поставили на паузу відправлення зброї до України. Це просто одна ситуація, один випадок, де були зміни, як ви чули від Міністерства оборони. Є численні інші можливості й засоби щодо ситуації зі зброєю, яка надходить до України. Але я не говорю за Міноборони. Це, я наголошую, це не припинення американської допомоги Україні».

Американські ЗМІ пишуть, що навіть союзники Трампа шоковані таким рішенням. Його ухвалили одноосібно в Пентагоні під проводом такого собі Елбріджа Колбі, директора з питань політики Міністерства оборони, під гаслом: ця зброя нам самим потрібніша. Відповідь речника Міноборони Шона Парнелла максимально розмита, звітувати перед громадськістю Пентагон неготовий. Це підтверджує слова видання Politico про те, що більшість у Вашингтоні такого не очікувала.

У колонці для The New York Times колишній радник попереднього президента Байдена Джейк Салліван пише: останніми масованими ударами по Україні Путін не просто хоче виснажити українські запаси, він ще бажає перевірити, якою буде реакція Америки. І поки що немає нічого, що б не подобалося Кремлю.

Що менше зброї постачають Україні, то швидше закінчиться війна, каже речник Путіна, не приховуючи посмішки. Замінити системи «Петріот» Україні нічим, це наш єдиний захист від російських «Іскандерів» і «Кинджалів». Кілька європейських урядів уже розглядають можливість придбання американської зброї, щоб далі передати її до України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: США ПОЯСНИЛИ СИТУАЦІЮ ЗІ ПРИЗУПИНЕННЯ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ! ЩО ж ВІДБУВАЄТЬСЯ?

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie