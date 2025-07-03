Кремль у захваті: чому адміністрація Трампа знову заморозила військову допомогу Україні

У США заморозили військову допомогу Україні / © ТСН.ua

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Адміністрація Трампа знову заморожує військову допомогу для України. Через це навіть конгресмени-республіканці шоковані.

Браян Фіцпатрік офіційно звернувся з вимогою провести екстрений брифінг у Білому домі та Міністерстві оборони, щоб з’ясувати достовірність цих повідомлень, перевірити наявні в країні запаси зброї та боєприпасів і гарантувати, що Сполучені Штати надалі забезпечуватимуть Україну ресурсами, яких вона терміново потребує для захисту свого народу.

Про це йдеться у матеріалі міжнародної оглядачки ТСН Яни Слєсарчук.

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Америка знову блокує військову допомогу для України. Спершу цій інформації не довіряють, потім з’ясовується: просто в Польщі заблокували вантаж, який уже їхав до України.

Речниця Держдепу Теммі Брюс підтверджує: затримка є. Але закликає не робити жодних висновків: «Це ніякий не фактор, ми не поставили на паузу відправлення зброї до України. Це просто одна ситуація, один випадок, де були зміни, як ви чули від Міністерства оборони. Є численні інші можливості й засоби щодо ситуації зі зброєю, яка надходить до України. Але я не говорю за Міноборони. Це, я наголошую, це не припинення американської допомоги Україні».

Дата публікації 12:24, 03.07.25 Кількість переглядів 123 Замороження зброї для України від США! Росія не стримує радості! Що ж відбувається?

Американські ЗМІ пишуть, що навіть союзники Трампа шоковані таким рішенням. Його ухвалили одноосібно в Пентагоні під проводом такого собі Елбріджа Колбі, директора з питань політики Міністерства оборони, під гаслом: ця зброя нам самим потрібніша. Відповідь речника Міноборони Шона Парнелла максимально розмита, звітувати перед громадськістю Пентагон неготовий. Це підтверджує слова видання Politico про те, що більшість у Вашингтоні такого не очікувала.

У колонці для The New York Times колишній радник попереднього президента Байдена Джейк Салліван пише: останніми масованими ударами по Україні Путін не просто хоче виснажити українські запаси, він ще бажає перевірити, якою буде реакція Америки. І поки що немає нічого, що б не подобалося Кремлю.

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Що менше зброї постачають Україні, то швидше закінчиться війна, каже речник Путіна, не приховуючи посмішки. Замінити системи «Петріот» Україні нічим, це наш єдиний захист від російських «Іскандерів» і «Кинджалів». Кілька європейських урядів уже розглядають можливість придбання американської зброї, щоб далі передати її до України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: США ПОЯСНИЛИ СИТУАЦІЮ ЗІ ПРИЗУПИНЕННЯ ОЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ! ЩО ж ВІДБУВАЄТЬСЯ?