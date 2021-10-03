Крейзі-вчитель: як завдяки шкільному педагогу-інноватору його учні працюють в IT-компанії

Крейзі-вчитель: як завдяки шкільному педагогу-інноватору його учні працюють в IT-компанії

Третина українських школярів може залишитися без учителів, бо ті не йдуть на викладацьку діяльність через низькі зарплати.

Сьогодні вчитель-початківець отримує 5 тис. грн. Тоді як середня зарплата в Україні - у два з половиною рази вища. Якщо ситуація не зміниться, 30% учнів уже наступного року можуть не знайти собі вчителя.

Які вони - освітянські будні? Про це ТСН.Тиждень розказав інноваціний вчитель інформатики з Житомирської школи №17 Микола Тарасюк. Він викладає вже 17 років, продовжує династію вчителів.

Микола Дмитрович викладає інформатику. Настільки вдало, що його учні-старшокласники, навчаючись у школі, працюють в IT-компаніях і самі заробляють.

"За рік з джуніора в IT-компанії учень ставав мідлом - це круто! Я завжди граю з дітьми і ми працюємо, як маленька IT-компанія, де я є менеджером, який роздає чарівних копнячків і навчаю дітей працювати в команді", - каже вчитель.

Навчаючи, програміст-практик ніколи не підвищує голосу. І він будує - перетворює учнів звичайнісінької житомирської школи в переможців міжнародних конкурсів із діджитал-малювання, програмування, робототехніки. Нагороди своїх учнів тримає в класі.

Викладач постійно вигадує заохочувальні трюки. Під час дистанційки роздавав футболки та браслети, створив навіть власний бренд – "Mіtrich crazy teacher from Ukraine".

"Ну крейзі тіче – бо діти кажуть, що я крейзі, що маючи багато здібностей і можливостей, я залишаюся працювати в школі. Тільки навіжений сьогодні все це зможе витримати", - говорить вчитель.

Найгірше, що в цих словах - купа прихованої вчительської правди і той не надто світлий бік школи.

Відкритий до всього нового педагог чи не єдиний, хто погодився в день учителя відверто поговорити про важкі вчительські будні, мізерну зарплатню, шкільну субординацію та втрату поваги до його професії.

Пояснює: вчительські одкровення - табу, якщо не має дозволу від директора чи управління освіти.

"Хто з вчителів пише власні пости, думки… Їх одиниці на всю країну! Це відголоски радянської системи. Є департамент. Треба прогнутися і стати на задні лапки. Чому? Хтось боїться, що його звільнять з роботи!", - каже Микола Тарасюк.

Радянщиною також називає вимогу для вчителів носити форму.

Новини тижня: вчитель інформатики розповів про важкі освітянські будні

Та справжня біда освітян - малі зарплати.

"Тих коштів, які я сьогодні отримую, не вистачає. Я працюю на трьох роботах – мало зарплати. Хоча кажуть про те, що підвищують, підвищують. На 200 гривень? На 50! Ну, йдіть і купіть собі такі ліки", - говорить вчитель.

Зарплата молодого вчителя сьогодні 4859 гривень. Щоправда, в грудні обіцяють підняти до 5265 гривень.

Учитель першої категорії отримує 6 тисяч, у грудні піднімуть на 500 гривень.

А платня вчителя вищої категорії - шість із половиною, буде сім.

На таку зарплату прогодуватися важко. Тому півтори ставки - практика доволі поширена. Є надбавки за звання, стаж, класне керівництво. А навантаження шалене. Тому в школах уже сьогодні катастрофічно бракує вчителів. Особливо фізики та математики.

ТСН.Тиждень запитує вже два роки поспіль у студентів спеціалізованого педуніверситету, чи йтимуть вчителювати. Відповіді незмінні – переважно ні.

Цьогоріч до освітянської спільноти приєднаються три тисячі молодих учителів. Водночас, як педагогів-пенсіонерів маємо близько 70 тисяч. Тобто мінус 65 тисяч учителів. Щоби зник цей дефіцит, потрібне не одне десятиліття.

Тож у голові мам і тат нинішніх першокласників зараз має виникнути одне підступне запитання - чи буде кому взагалі вчити їхніх дітей у старших класах?!

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