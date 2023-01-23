"Кричати хочеться від болю": як українці відреагували на скандальне відео концерту з Лаври у Києві

В соцмережах поширили відео, яке обурило багатьох українців та стало скандальним. Як можна побачити на записі, на території Києво-Печерської лаври, у Трапезному храмі, проходить концерт. На думку багатьох, хто побачив це відео, виконуються пісні в рокстилі. Втім, у Національному заповіднику це спростували.

В коментарі для ТСН.ua один із керівників Нацзаповідника, Костянтин Крайній, висловив офіційну позицію щодо цієї події.

"Йдеться про трапезну палату. Це місце, де монахи їли, а не молилися. Тобто є палата, а при ній – церква. Вони розділені між собою дверима. Це був не рокконцерт, а виступ Тараса Компаніченка – народного артиста України, – розповів в коментарі для ТСН.ua заступник генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Костянтин Крайній. – На день Соборності України він провів благодійний концерт із використанням старовинних та сучасних інструментів. Співав ті пісні, з якими зараз бійці йдуть у бій, співав про сучасну війну. Якщо комусь здалося, то це ті самі люди, які виправдовували співи про "матушку-Русь". Тут, хто хоч трошки розуміється на історії та мистецтві, бачить, що це – не храм. Це – палата, в якій монахи самі колись проводили свої засідання. По-друге – пісні не рокові, а звичайні українські колядки. Було дуже багато бійців ЗСУ, загалом біля 300-400 людей. Нічого крамольного та кримінального в цьому немає. Цей захід був ініційований заповідником. Деякі люди спеціально нагнітають істерію".

У Православній церкві України (ПЦУ) нам повідомили, що не мають жодного стосунку до цього концерту, тому не вважають за потрібне коментувати цей захід.

Водночас кількість дописів під викладеним відео збільшується.

"Боженьку, прости нас грішних! Нема слів. А ми хочемо добре жити", – прокоментувала відео одна з дописувачок.

"Другого місця нема ж де поспівати", – обурюється ще одна коментаторка.

"Боже, кричати хочеться від болю, що це коїться. Господи, прости", – написала ще одна з дописувачок.

"У Трапезному храмі, де відбувся концерт, проходили служби. В цій частині церкви люди сповідалися. А коли було у храмі повно людей, то й ця частина завжди була заповненою. Храм – це дім молитви, і там має бути тиша, спокій, це місце усамітнення і розмови з Богом. Бачити, що тепер там відбувається, дуже боляче. Невже у нас мало майданчиків, де можна влаштовувати дискотеки. Храм – це дім Божий", – пишуть у коментарі під відео.

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