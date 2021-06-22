"Рви на шматки": у Сумах охоронець будмайданчика нацькував собак на батька з донькою, які вигулювали спанієля

Спанієлю три години робили операцію.

У Сумах охоронець будівельного майданчика нацькував псів на тата з 8-річною донькою, які вигулювали собаку. Усі відбивались, як могли та спанієлю нападники все ж розірвали черево, а чоловіку – прокусили палець. Хто винен, тварини чи охоронець, нині з'ясовує поліція.

Про це 22 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Спанієля Оскара зшивали, фактично, по клаптикам, каже його власниця Людмила. На пам'ять про тригодинну операцію лишився 15 сантиметровий шрам.

"Лікар сказав, що він народився у сорочці. Ще б трохи і був би пошкоджений кишечник та внутрішні органи", - каже власниця собаки Людмила Черномаз.



Усе сталося неподалік будівельного майданчика, де чоловік із донькою вигулювали собаку. Кажуть, коли проходили повз – охоронець нацькував на них своїх двох псів.

"Він спустив поводок і сказав: "взяти", - каже потерпілий Михайло Черномаз.

А за мить, каже Михайло, одна собака накинулася на доньку, а інша почала шматувати Оскара



"Одна собака була ротвейлером, там суміш із бійцівською породою. А інша - не пам'ятаю", - каже потерпілий Михайло Черномаз.

Новини України: у Сумах охоронець будмайданчика нацькував псів на тата з 8-річною донькою

На тілі 8-річної Ані є сліди від собачих щелеп. Рана невелика, а от переляк - надовго. Коли згадує той вечір, тремтить голос. Від побаченого та слів охоронця.

"Він кричав "порви", навіщо ти з нею так легко. Рви її на шматки. Я налякалась. Стояла і хотілось плакати", - каже потерпіла Анна Черномаз.



На допомогу, каже Михайло, кинулися перехожі. Що у самого палець розірваний – Михайло побачив лише у ветеринарній клініці. І одразу після цього звернувся до поліції.

"Свідки інциденту сказали, що це вже не перший випадок. Він часто нацьковує собак", - каже власниця собаки Людмила Черномаз.

"Це вина охоронця. Собака просто виконував наказ. Собака тут ні до чого. От що у нього в голові", - каже потерпілий Михайло Черномаз.



60-річного охоронця будівельного майданчика правоохоронці вже опитали, але подробиць поки що не розголошують.



"Звернення зареєстровані, готуються матеріали для передачі до суду", - каже речник поліції Сумської області Володимир Кузьменко.



Нині чоловіка на роботі немає, він святкує день народження. Його колеги приголомшені і відмовляються вірити у те, що охоронець нацькував псів навмисно.

"Такого просто буть не може, ви самі подумайте, яка адекватна людина буде нацьковувати на людину собаку. Сказав що вигулював на поводку і вона просто вирвалась і побігла", - каже майстер будівництва Руслан Шепетуха.



За собаками-нападниками нині спостерігають, щоби з’ясувати чи не хворі на сказ. Керівництво компанії вже вибачилося перед потерпілими і обіцяло охоронця звільнити, а витрати компенсувати



У пораненого Оскара попереду тривала реабілітація, щоденні крапельниці та бандажі. Та його власники сподіваються, собака одужає.

Нагадаємо, під Львовом чоловік жорстоко вбив собаку.

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