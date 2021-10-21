Кричав так, що чули у сусідніх багатоповерхівках: у Сумах із палаючої квартири врятували дитину

Кричав так, що чули у сусідніх багатоповерхівках: у Сумах із палаючої квартири врятували дитину

Хлопчика передали медикам.

У Сумах патрульні врятували з палаючої квартири 7-річного хлопчика.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 21 жовтня.

Горіло на балконі 10 поверху, а у сусідньому вікні люди розгледіли дитину й викликали пожежних та поліцію. Екіпаж патрульних першим прибув на місце.

Ключі від квартири їм передала бабуся, яка саме підійшла до будинку. Мама дитини у цей час перебувала у крамниці. Квартиру відчинили і знайшли дитину в задимленій кухні.

Вже на свіжому повітрі хлопчик пояснив: коли побачив полум’я на балконі - побіг до дальньої кімнати, облився водою та прикривав мокрою ганчіркою обличчя. Власне, це й допомогло йому не надихатися димом.

Дитину передали медикам, загрози життю немає.

Новини України: у Сумах патрульні врятували з пожежі 7-річного хлопчика

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