"Кричи, коли прийдуть люди": історія 7-річної дівчинки та її матері, яких врятували з-під завалів будинку в Києві

"Кричи, коли прийдуть люди": історія 7-річної дівчинки та її матері, яких врятували з-під завалів будинку в Києві

Росіяни 26 червня ракетами обстріляли житловий будинок у Києві. Тоді з-під завалів вдалось врятувати 7-річну дівчинку та її матір, батько дитини загинув.

7-річна дівчинка та її мама, які постраждали під час ракетного обстрілу в Києві уже разом. Їх спочатку шпиталізували до різних лікарень. А напередодні Катерину Волкову перевели вже до "Охматдиту", де лікарі від першого дня надають допомогу її доньці.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Я їй говорила, кричи тоді, коли прийдуть люди", - згадує жінка

Катерина разом із донькою зараз лежать уже в одній палаті. Напередодні вони вперше зустрілися після того, як у їхній будинок влучила ракета і обидві опинилися під завалами. Жінка розповідає, що у неділю вранці її родина прокинулася від вибухів.

"Повилітали вікна, ми вскочили і побігли. У нас двоповерхова квартира, ми побігли в інший бік", - розповідає жінка.

Чоловік спуститися не встиг, він побіг на другий поверх випускати собаку. А потім - знову вибух.

"Я пам'ятаю, як лечу спиною донизу. Мені здалось, що це було 2-3 поверхів. Коли я зрозуміла, що знепритомнію, то почула слова доньки: мамо ти тут? Тоді я зрозуміла, що відключатись не варто", - згадує Катерина.

Ракетний удар по Києву: як мамі і доньці вдалося вижити під завалами

Спочатку 7-річна Женя намагалася кликати на допомогу.

"Я їй говорила, що не треба гучно кричати, бо коли прийдуть люди, ти не зможеш крикнути. Кричи, коли прийдуть люди", - розповідає жінка.



Скільки часу вони так пролежали - не знають.

"Ми почули чоловічі голоси. Я їй тоді кажу, Женю, кричи. Тоді донька голосно закричала. Я почула, як до дитини дістались люди, що вона з ними уже спілкується", - каже Катерина.

Батько Жені загинув під завалами будинку

Згодом з-під бетонних блоків рятувальники змогли визволити і Катерину. А вже по обіді стало відомо - її чоловік, київський адвокат Олексій Нікітін загинув під завалами квартири.

"Він був душею. Його усі називали душа, бо він був душею усіх", - згадує про свого чоловіка Катерина.



У столичному Охматдиті лікарі та психологи зараз надають допомогу і Катерині, і її доньці.

"Прогнози добрі: вони повинні видужати. Час і лікування - це лікує. А щодо їхнього психологічного стану тут прогнозувати дуже важко", - кажуть медики.



Психологічно маленькій Жені ще складно прийняти і усвідомити все, що сталося.



"Від цього стану не так легко відійти. Вона ще не до кінця розуміє, що відбулося. Наша робота тут більше на профілактику, на її емоційну стабільність, стійкість. Дати їй ресурс прийняти все і пройти це", - наголошують медики.

"Я - справжній, не фейк", - каже ще один потерпілий через ракетні обстріли будинку

Недільного ранку росіяни випустили по столичній Лук'янівці одразу кілька ракет. Одна з них влучила в дитячий садок, інша - у 9-поверховий будинок. Від квартири, в якій мешкала родина, не залишилося нічого. Тут вікна повилітали разом із рамами і обвалилися перекриття. У будинку вибиті майже всі вікна, верхні три поверхи частково зруйновані. І досі невідомо - руйнування можна усунути чи все доведеться зносити. Росіяни ж у звичній собі манері вже встигли назвати це все постановкою.

"За що? Я прокинувся, хотів піти до церкви. За що? Я справжній, я не фейк. Я читав, що вони написали (росіяни - ред.). Це - маячня. Я двох людей перев'язував, вони живі, вони справжні", - каже ще один потерпілий через ракетні обстріли росіян.



Олександр мешкає в будинку напроти. Сюди вони з дружиною переїхали за два дні до ракетного удару. Із багажника ще навіть не встиг дістати нові меблі. А його машина вже розбита. Разом із батьком вони сподіваються що вцілів принаймні двигун.

Катерина ж разом із донечкою шукають у собі сили жити далі. І дякують рятувальникам за те, що вони змогли врятувати їхні життя.

Нагадаємо, зранку 26 червня Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 під час атаки на Київ. Ці літаки мають ракети Х-101, які можуть летіти на відстань до 5500 км. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

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