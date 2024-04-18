Крига скресла: у США знову згадали про допомогу Україні – коли буде результат

Крига скресла – після 5 місяців суперечок і затримок у США таки погодились проголосувати за допомогу Україні! За виділення грошей Києву виступив навіть спікер Палати представників Конгресу Джонсон, який і не виносив законопроєкт на голосування весь час.

На які умови погодились піти республіканці, коли голосуватиме Конгрес, як скоро Україна зможе отримати допомогу, яку важливу зброю майже точно отримають ЗСУ та чи не буде запізно, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

Доля допомоги Україні вирішуватиметься у Вашингтоні

Доля України може вирішитися вже цього тижня! Спікер палати представників США Майк Джонсон дав гучну обіцянку, що вже 20 квітня таки винесе законопроєкт про виділення допомоги Україні на голосування! Після 5 місяців затримок, чвар і відвертого політичного цирку, а ще після того, як Україна зазнала нищівних ударів по енергетиці через брак ППО і втратила Авдіївку через брак артилерійських снарядів, Джонсон нарешті ніби вийшов із передвиборчого трансу. І сказав так, ніби нічого й не було.

"Я думаю, що надання летальної допомоги Україні просто зараз критично важливе. Ми не можемо грати з цим у політику", – сказав він.

Стало відомо, що пропонує Джонсон

Ввечері 17 квітня виклали у вільний доступ і текст законопроєкту. Нагадаємо, що Джонсон запропонував винести на голосування раніше погоджений Сенатом законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на фінансування інших пріоритетів для американської безпеки, але у роздробленому вигляді. Конгресмени голосуватимуть за всі 4 пункти окремо, а те, що погодять, піде на затвердження Сенату, а потім і президенту. Так от, що пропонує Джонсон Україні. Давайте пройдемось по основному.

Загальний розмір допомоги Україні навіть трохи перевищує суму, яку пропонував Сенат – 60,8 млрд доларів США замість 60,2 млрд. Звучить непогано! З цієї суми на поповнення запасів озброєнь на американських складах передбачається виділити 23,2 млрд дол США, на дії американських сил у Східній Європі – 11,3 млрд дол, а на закупівлю Україною озброєнь – 14 млрд дол, до речі, як і в сенатській версії.

Ще 26 мільйонів доларів американці хочуть виділити на важливі дрібниці – перевірку, нагляд за наданою допомогою і загальну підзвітність.

Що змінилося?

Це все, що стосується збройної допомоги. Якщо підсумувати, то Джонсон нічого майже не змінив, а лише перерозподілив кілька мільярдів між різними пунктами витрат, а також запропонував більш жорсткий моніторинг витрат. Чи вартувало це українських життів, які забрала Росія через нестачу американської допомоги впродовж зими-весни 2024 року? Точно ні, але маємо, що маємо.

А от щодо економічної допомоги Україні дещо таки змінилося! Спікер палати представників запропонував те, про що колись на власних мітингах волав Дональд Трамп: допомога Україні в кредит. Таким чином майже 8 мільярдів доларів економічної підтримки Київ зможе взяти у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Цей пункт виглядає відверто драконівським з огляду на економічну ситуацію в Україні: наші міста безупинно бомблять, велика кількість людей виїхала, а енергетика переживає найскрутніші часи в історії. Але, на здивування українців, такий одіозний і цинічний Джонсон неочікувано попіклувався і про це. Виявляється, у документі є малий, але надважливий пункт. Борги може списати президент США.

Дуже гарна новина

І це дуже гарна для нас новина, бо для України під час війни кожна копійчина на вагу золота, а для американців, чесно кажучи, ці кілька десятків мільярдів - краплина від всього величезного оборонного бюджету у 886 мільярдів доларів США на 2024 рік.

А от Україна, якій довелося воювати без американської допомоги, за цей час витратила кругленьку суму на закупівлю зброї, якої так сильно бракувало. За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, це могло викликати неабияку економічну кризу, утім минулося.

Експерти впевнені, що “новий” законопроєкт про допомогу Україні, який запропонував Джонсон, має всі шанси, щоби бути швидко проголосованим і мати значну підтримку у Конгресі. Все через те, що він майже не змінився у порівнянні з оригіналом, який свого часу запропонував Байден, отже сподобається демократам. Республіканці ж, які здебільшого також підтримують Україну, теж проголосують.

Зійшлися посередині?

Більш прискіпливий нагляд за допомогою - це саме те, на чому вони весь час наполягали. А кредитування пропонував Трамп. Ніби всі думки враховані. До того ж, 17 квітня на цьому наполягли у комітеті з розвідки Палати представників, передає Голос Америки.

Точно підтримає і підпише цю версію закону і Байден. Він каже, що підтримка Україні зараз потрібна як ніколи. Її потребують і інші союзники США, зокрема Ізраїль.

Це ви могли пропустити

Є в “українському законі” і ще один ну дуже цікавий пункт, який легко можна було пропустити. Закон зобов'яже президента посилити санкції проти РФ і, найважливіше, дозволити конфіскацію російських активів для забезпечення допомоги Україні, пояснила пані посол України в США Оксана Маркарова

Байден передасть далекобійні ракети?

Але і це ще не всі “смаколики”. Депутати зобов'яжуть Байдена нарешті передати України далекобійні ракети ATACMS. Він повинен це зробити, "щойно це буде можливо".

Нагадаємо, що ракети ATACMS уже показали себе у війні з Росією. У вересні 2023 року ними ЗСУ атакували 2 російські летовища в окупованих Луганську та Бердянську знищивши принаймні сім гелікоптерів Ка-52 "Алігатор" і два Мі-8. Ще 15 гелікоптерів – вісім Ка-52 та сім Мі-8 – отримали пошкодження на аеродромах.

17 квітня завітав ATACMS і на аеродром в Джанкої на півночі Криму. В результаті комбінованої ракетної атаки за допомогою американської балістичної ракети і британської крилатої StormShadow Україні вдалося мінуснути принаймні 5 пускових до С-400 та її радіолокаційну станцію. Вірогідно, що уламками ЗСУ пошкодили і російські гелікоптери, які там базувалися.

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В США РАПТОВО ЗГАДАЛИ ПРО УКРАЇНУ! Сенсаційні заяви Байдена і Джонсона!