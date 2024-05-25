Крик душі з російської в'язниці: полонений звернувся до Зеленського і всієї України (відео)

TSN.ua вже розповідав історію цивільного полоненого Сергія Котова. Його захопили на Херсонщині російські солдати, викрали просто з дому, обіцяли відпустити, натомість - засудили, а родині до останнього не повідомляли, що з ним. Зараз у Сергія вже є конкретний строк – 15 років суворого режиму. Ви можете лише уявити у страшному сні, в яких умовах ця людина і ще тисячі українців. Днями дочці Сергія вдалося з ним поговорити телефоном, розмову контролювали окупанти, але їй вдалося записати все на диктофон. Що розповів Сергій з російської в’язниці – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Українець з російського полону звернувся до українців!

Сергій Котов – уродженець Херсонщини і він став одним із тисячів заручників окупантів, чоловіка викрали з власного будинку в Олешках ще на початку квітня 22 року. Після того як рашисти схопили Сергія, родина пів року не знала ані де він, ані чи живий. Пізніше таки вдалося з’ясувати, що тоді відбулося і де він зараз. Про це нарешті зміг розповісти і сам Сергій.

Жорсткий контроль розмов: що Сергію вдалося розповісти?

Цю розмову на диктофон записала дочка Сергія – Вікторія. На Росії зараз практикують так звану “зону телеком”, це єдина можливість у рідних зв’язатися зі своїми близькими, які перебувають в полоні. Щоправда, це теж не легко, як ви розумієте, всі відправлені листи прочісують, всі розмови – під жорстким контролем. Сергій розповів, що намагався добитися свого звільнення, але будь-які звернення – виявилися марними. У Росії відповідь одна, міняти людей, мовляв, не хоче Україна.

Сергій коротко розповів і про те, що відбувається із полоненими у російських в’язницях.

До слова, у російській в’язниці українець позбувся 20 кілограмів.

Як знущаються?

Також читайте Рідний у полоні РФ: як дізнатися хоч якусь інформацію і що робити

Це маленька частина того, що Сергій зміг розповісти. А ось те, що насправді відбувається у полоні росіян – уявити можна лише у страшному сні. Раніше дочка Сергія – Вікторія – розповідала нам про знущання над її батьком. У тому числі, що під час окупації рашисти хапали людей за все, що їм примарилося, молодим хлопцям приписували злочини, яких вони не коїли, зізнання ж – вибивали. Катування влаштовували різноманітні. Як ми вже раніше казали, батька Вікторії звинуватили у шпигунстві, а щоб чоловік зізнався у нібито скоєному проти армії РФ злочину, імітували розстріл й так би мовити, давали зробити “дзвінок Зеленському”.

Сергій Котов у розмові з дочкою цього разу зміг розповісти й про те, з якими проблемами зі здоров’ям зараз бореться.

Боротьба не допомогла

Коли родина боролася за Сергія, поки він ще був на території України, окупанти кілька разів обіцяли відпустити чоловіка, адже доказів його так званих “злочинів” солдати рф так і не знайшли. А коли Сергія вивезли до тимчасово окупованого Криму, де вже й розпочалися перші суди, родині вдалося його відшукати й на тимчасово окупованому півострові винайняти тамтешнього адвоката, втім, як ви розумієте, результату це не дало. Сергія вже засудили до ув’язнення.

Родина натрапила на шахраїв!

Ба більше, адвокат, котрий нібито брався за справу чоловіка, лише видурив у родини гроші й надіслав одне фото батька з в’язниці. Що найцікавіше – адвокат-українець, зрадник, який приберіг і паспорт громадянина України, й на додачу отримав паспорт рф.

Чому не звільняють цивільних полонених?!

Про шахраїв, котрі просто виманюють у постраждалих родин гроші, попереджають і українські адвокати, і правоохоронці. Людей можна зрозуміти, їм здається, що це шанс на порятунок близької людини, втім потрібно звертатися лише до відповідних структур, адже і українські правозахисники у таких ситуаціях – безсилі. Але частіше і ці звернення – нічим не допомагають.

Справа ускладнюється тим, що нині не існує чіткого механізму звільнення з полону цивільних українців. Лише час від часу українській стороні вдається повернути дітей.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у грудні 2023 року розповів, що цивільних українців у російському полоні за офіційними даними – близько 28 тисяч. Про їхній стан і місцеперебування нічого невідомо, адже переважно окупанти забороняють їм листуватися і контактувати з рідними. Часто людей затримують просто на вулицях, хапають та без жодного суду та слідства кидають у СІЗО та імпровізовані російські катівні. У рамках обмінів цивільних повертають рідко. Річ у тім, що міжнародне право забороняє тримати у полоні некомбатантів і, відповідно, процедура обміну військовополоненими до них не застосовується. На окупованих територіях росіяни іноді відпускають таких заручників, якщо ті перестали їх цікавити. Люди опиняються в окупації без документів і дістатися на територію, підконтрольну українській владі, для них – важке завдання.

Вже третій рік триває повномасштабна війна, є ті, кого захопили окупанти ще у перші місяці війни, але так і не відпустили.

В Україні досі не існує механізму звільнення цивільних полонених, але пішов третій рік війни й час шукати можливості. Українців у полоні нищать, як фізично, так і морально. Днями, в інтерв’ю Reuters президент Володимир Зеленський заявив, що обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" та повернення викрадених Росією дітей – це один з трьох пунктів, які Україна запропонує на саміті Миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії.

"Якщо всі країни підтримають, далі розроблять технічний покроковий план і потім вже презентують. На різних майданчиках різних країн будуть спілкуватися з представниками Росії. А тоді вже Росії доведеться відповідати більшості світу", – зазначив президент.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Крик душі з російської в'язниці! Полонений звернувся до Зеленського і всієї України!

Читайте також провідні новини дня: