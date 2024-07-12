"Крики людей. Важко": медики розповіли про перші хвилини після ракетного удару по клініці "Адоніс" у Києві

У той день в клініці "Адоніс" загинули п’ять медиків та дві пацієнтки лікарні.

Біля клініки "Адоніс" у Києві збираються співробітники лікарні аби провести в останню путь свого колегу - лікаря УЗД діагностики Віктора Брагуцу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відомо про ракетний удар по лікарні

У самій будівлі комунальники продовжують розбирати завали. Це місце – епіцентр вибуху. Ще донедавна тут були кабінети лікарів та касова зала. Тепер суцільна руїна – ні вікон, а ні стін.

Потрощений УЗД апарат - єдине, що залишилось від кабінету Віктора Брагуци. Саме на ньому він дізнавався стать майбутньої дитини своїх пацієнток та спостерігав їхню вагітність. Зворушливе відео відвідування лікаря у соцмережі виклала одна з них.

В понеділок під час масованої ракетної атаки росіян ця клініка зазнала значних руйнувань. Момент вибуху встигла зафільмувати камера відеореєстратора автомобіля що їхав поруч.

Розбирати завали комунальникам допомагали і медики. Під завалами знаходили решки людських тіл.

Квіти на місці російського теракту в Києві

Лікар розповів про перші хвилини після удару

Лікар-стоматолог Іван Курач показує ТСН як виглядає його кабінет після обстрілу. Він прийшов допомогти колегам розбирати завали. Каже й досі не може прийти до тями після пережитого. Все сталось миттєво, розповідає лікар.

"Я не встиг зрозуміти. Прозвучала тривога і все. Ми не встигли просто навіть вийти з кабінету. Було все в диму, все, тяжке повітря хочеш вдихнути і, ну все було темне просто. Через пил, через тяжкий запах горілої пластмаси. І ну, крики людей… важко", - каже Іван Курач.

У той момент разом із пацієнтами в лікарні перебували близько 35 людей. У перші хвилини всі хто могли кинулись рятувати поранених колег.

У той день в клініці "Адоніс" загинули п’ять медиків та дві пацієнтки лікарні. Старша касирка Вікторія Бондаренко, акушерка-гінекологиня Світлана Поплавська, старша медсестра Тетяна Шарова, лікар УЗД діагностики Віктор Брагуца та сестра-господиня Оксана Корж.

Місце ракетного удару

Спогади про загиблих працівників клініки

Дитячий кардіолог Гаяне Гінусян розповідає про 38-річну акушерку-гінекологиню Світлану Поплавську. Саме на її кабінет прийшовся епіцентр вибуху. Лікарку оперували понад три години, але врятувати не змогли. Колеги та пацієнти згадують її як гарного професіонала, добру та світлу людину. Кажуть вона врятувала життя багатьом малятам. В самої залишилось троє дітей, наймолодшій донці ще немає й двох років.

Світлана Поплавська

"Всі були чудові. Старша медсестра наша Тетяна Шарова, це неймовірна людина. Причому вона з Донецька. І тут її настигла така рашистська пуля, не знаю, ракета", - згадують колеги загиблих.

Наразі лікарі продовжують боротися за життя другої касирки клініки "Адоніс" Наталії Моляр, вона у вкрай важкому стані перебуває у штучній комі. Співробітники лікарні відкрили благодійний рахунок для підтримки родин своїх загиблих колег, долучитись можете і ви.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На місці прильоту досі знаходять рештки тіл! Ситуація в пологовому, в який влучила ракета

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, під час повторної атаки по Києву Росія вдарила в будівлю приватної клініки “Адоніс”. Внаслідок атаки загинуло двоє пацієнтів та п’ять співробітників медзакладу.

Читайте також: