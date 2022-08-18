"Крим - це практично військова база": Жданов назвав основні цілі на окупованому півострові

Військовий експерт Олег Жданов назвав основні ціли в окупованому Криму, де може статися "бавовна".

Про це він розповів 18 серпня в ефірі "FreeДом".

Так, за його словами, в анексованому Криму дуже багато російських військових об'єктів і у найближчий час "бавовна" на них буде відбуватися частіше.

"Крим - це практично військова база. Особливо за час окупації Путін навіть примудрився відновити старі радянські об'єкти, наприклад, сховище для ядерних боєприпасів вони відремонтували старе радянське і почали будувати нове. Там військова частина на військовій частині, починаючи від мису Чауда, де розташований 31-й учбовий центр ЧФ РФ, і закінчуючи ось аеродромом "Саки". Якщо йти по узбережжю, то практично через населений пункт стоїть військова частина", - говорить Жданов.

Також читайте Населення Росії вже почали поступово готувати до поразки в Україні - військовий експерт

Водночас він зазначає, що в окупованому Криму кількість вибухів зростатиме та називає основні цілі.

""Бавовни" буде більше. У Криму дуже багато військових об'єктів. Але два основні мають бути. Перший - це Севастополь. Там база зберігання ракет "Калібр", які вони грузять на підводні човни і кораблі і потім запускають по Україні. Другий, а точніше він має бути першим, - Кримський міст, оскільки це основна артерія забезпечення військ", - наголошує Жданов.

Варто зазначити, що серпень в анексованому Росією Криму видався дуже неспокійним. Лише протягом тижня у різних районах півострова на декількох військових об'єктах сталася "бавовна".

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 176-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: