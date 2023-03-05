"Крим – це вирішальна територія": Годжес озвучив план для перемоги вже влітку

Задля деокупації півострова він рекомендує у травні-червні скерувати українські сили контрнаступу в напрямку Мелітополя та Маріуполя.

Україна може перемогти у війні з Росією вже влітку 2023 року і задля цього найголовніше – звільнити Крим. В іншому разі Україна ніколи не буде в безпеці.

Про це в інтерв’ю журналісту "1+1" Андрію Цаплієнку розповів колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

Він пояснив, чому так важливо деокупувати Крим.

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"Україна ніколи не буде в безпеці, допоки Росія буде окупувати Крим. Світ не буде інвестувати у відновлення України, допоки не буде повних гарантій безпеки. А це неможливо, поки Росія контролюватиме Крим: вона порушуватиме або блокуватиме шляхи доправлення вантажів до Азовського моря і звідти. І, звісно, Росія буде перекривати морські шляхи до Одеси та з Одеси", – описав можливий сценарій генерал-лейтенант.

Саме тому, наголосив він, основні зусилля України мають бути зосереджені на звільненні Криму – "щоб Чорноморський флот не міг більше перебувати в Криму, щоб російські ВПС не могли там залишатись".

"Як вам це зробити? Високоточні удари з великих дистанцій. Я рекомендував би Генштабу та уряду в Києві чітко визначитись з тим, що Крим – це ціль. Я абсолютно за F-16, але є багато різних речей, які мають схожі можливості", – зауважив Годжес.

Як альтернативу він вказав на далекобійні ракети ATACMS, бомби наземного запуску малого діаметру, дрони Grey Eagle, крилаті ракети Storm Shadow та низка інших видів озброєння.

"Отже, назва системи взагалі не має значення. Має значення той ефект, який ви хочете мати", – додав екскомандувач армії США.

Як ізолювати ворога в Криму

"Крим – це вирішальна територія. І ви маєте визначитись не які системи, а саме можливості потрібні для того, щоб ізолювати Крим, щоб росіяни не змогли відновити Керченський міст або так званий сухопутний міст з Маріуполя через Мелітополь до Криму. Ви можете обрубати його, замінувавши мости, шляхи транспортування. І тільки потім – я думаю, це травень-червень – збройні формування, які готує зараз Україна, треба кидати не в Бахмут, а розумно спрямувати в напрямку Мелітополя та Маріуполя. Щоб обрубати цей сухопутний міст", – описав сценарій Годжес.

Він продовжив, що після цього українські війська можуть підтягнути більше систем HIMARS і розпочати завдавати ударів по російських окупантах у Севастополі, Джанкої, Саках. В такому разі для ворога буде майже неможливим залишатися там.

"Ось так Україна може перемогти. Це може статися вже цього літа", – зазначив американський генерал-лейтенант.

Нагадаємо, низка військових експертів та військовослужбовець ЗСУ Євген Карась висловили схожі думки про те, що напрямком українського контрнаступу навесні будуть Мелітополь та Бердянськ. Їхнє звільнення дозволить деокупувати Крим.

За даними Сил оборони півдня, ворог у Криму зараз активно готується до оборони півострова. Однак у ЗСУ анонсували, що за Крим не буде запеклих боїв, а сценарій його звільнення буде іншим.

Додамо, що Годжес вже раніше представляв разом з мапою свій план деокупації Криму і зазначив, що спершу можливо обійтися без масштабної сухопутної операції.

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