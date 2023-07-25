Крим деокупують раніше, ніж Донеччину: військовий експерт назвав етапи закінчення війни в Україні

Етапи закінчення війни в Україні – це, в першу чергу, звільнення материкового півдня України, тобто Запорізької області та лівобережної Херсонщини. Після цього розпочнеться процес звільнення Криму.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в коментарі сайту ТСН.ua.

“Скільки це займе часу – це вже інше питання. Найскладнішим етапом буде саме звільнення Донецької та Луганської областей. І мені здається, що саме звільнення Криму відбудеться набагато раніше, ніж буде звільнено Донецьку та Луганську області”, – припускає Коваленко.

Він пояснює, що Донецька та Луганська області мають спільний кордон з Росією, тому там є постійна логістика. Навіть якщо Збройні сили України зможуть обрізати її, також існує проблема з лінією оборони, додає Коваленко. Там буде дуже важко українським військовим, адже вона будувалася окупантами ще з 2014 року.

Коваленко зазначає, що ситуація на фронті може докорінно змінитися будь-якої миті. За його словами, Україна може мати якусь досить потужну перевагу над ворогом. Так само ситуація може змінитися не на нашу користь.

“Я не бачу якихось передумов, щоб ситуація змінилася саме не на нашу користь. І з цього роблю висновки, що будь-які прогнози, зокрема мої, вони не є фундаментальними. В них немає основи, бо зона бойових дій, і це вже доведено цими 1,5 роками активних бойових дій під час повномасштабного вторгнення, все може змінюватись непередбачувано, будь-якої миті. Тому є ось такі вірогідності, що сценарії навіть будуть різні. Але, на мій погляд, материковий південь, тимчасового окупований півострів Крим, Донеччина та Луганщина – ось етапи закінчення війни та звільнення наших територій”, – додає Коваленко.

Нагадаємо, захід та США певні, що війна Росії проти України не закінчиться 2023 року. Втім, українські офіційні особи дещо оптимістичніші та припускають, що наша перемога буде раніше 2024 року.

Ситуація на фронті: Ганна Маляр розповіла, як триває український контрнаступ

Читайте також: