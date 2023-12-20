"Крім нас воювати ніхто не буде": Черник оцінив запит Генштабу про мобілізацію 500 тис. людей

Україна повинна поповнювати свої втрати на фронті, тому мобілізація – це неминучість.

Військовий експерт Петро Черник прокоментував інформацію від президента України Володимира Зеленського про те, що Генштаб ЗСУ пропонує мобілізувати ще 450-500 тис. людей.

Свої оцінки Черник дав у коментарі для ТСН.ua.

Експерт відповів на запитання, чому йдеться саме про кількість у 450-500 бійців, яких пропонується мобілізувати до війська. Він зазначив, що Україні необхідно поповнювати свої втрати на фронті.

Також читайте Дикий відповів, чи можливо здійснити мобілізаційний план Зеленського

"Я не готовий дати правильну експертну оцінку у частині, що стосуються кількісних показників. Я не маю підстав недовіряти ні Генеральному штабу, ні верховному головнокомандувачу. Якщо люди компетентні, котрі реально володіють картинкою по лінії фронту – а ми ж добре усвідомлюємо, що наші втрати також є, ми їх скасувати не можемо – то ми усвідомлюємо другий момент: крім нас воювати ніхто також не буде", – розповів Черник.

Читайте провідні новини дня:

"Ми розуміємо, що наш противник зі своїм особовим складом не рахується. То ми мусимо якось поповнювати втрати, бо мобілізація – неминучість. В який спосіб і як вона буде проводитися, особливо в частині нового циклу законодавства, має пройти якийсь час, щоб зрозуміти, що відбувається в реальності", – додав військовий експерт.

Він також відповів, чи означає кількість у 500 тис. потенційних мобілізованих, що українські втрати дуже великі: "Ну а хто ж у здоровому глузді буде про це говорити?"

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Питання, на яке всі чекали! Зеленський про мобілізацію і демобілізацію в Україні

Читайте також: