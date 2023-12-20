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"Крім нас воювати ніхто не буде": Черник оцінив запит Генштабу про мобілізацію 500 тис. людей

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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"Крім нас воювати ніхто не буде": Черник оцінив запит Генштабу про мобілізацію 500 тис. людей

Мобілізація / Фото: ТСН.ua

Україна повинна поповнювати свої втрати на фронті, тому мобілізація – це неминучість.

Військовий експерт Петро Черник прокоментував інформацію від президента України Володимира Зеленського про те, що Генштаб ЗСУ пропонує мобілізувати ще 450-500 тис. людей.

Свої оцінки Черник дав у коментарі для ТСН.ua.

Експерт відповів на запитання, чому йдеться саме про кількість у 450-500 бійців, яких пропонується мобілізувати до війська. Він зазначив, що Україні необхідно поповнювати свої втрати на фронті.

"Я не готовий дати правильну експертну оцінку у частині, що стосуються кількісних показників. Я не маю підстав недовіряти ні Генеральному штабу, ні верховному головнокомандувачу. Якщо люди компетентні, котрі реально володіють картинкою по лінії фронту – а ми ж добре усвідомлюємо, що наші втрати також є, ми їх скасувати не можемо – то ми усвідомлюємо другий момент: крім нас воювати ніхто також не буде", – розповів Черник.

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"Ми розуміємо, що наш противник зі своїм особовим складом не рахується. То ми мусимо якось поповнювати втрати, бо мобілізація – неминучість. В який спосіб і як вона буде проводитися, особливо в частині нового циклу законодавства, має пройти якийсь час, щоб зрозуміти, що відбувається в реальності", – додав військовий експерт.

Він також відповів, чи означає кількість у 500 тис. потенційних мобілізованих, що українські втрати дуже великі: "Ну а хто ж у здоровому глузді буде про це говорити?"

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генштаб запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч осіб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Питання, на яке всі чекали! Зеленський про мобілізацію і демобілізацію в Україні

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Перегляди
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