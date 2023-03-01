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Крим стане полігоном для новітніх артсистем та ударних дронів: боєць ЗСУ спрогнозував сценарій звільнення півострова

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Крим стане полігоном для новітніх артсистем та ударних дронів: боєць ЗСУ спрогнозував сценарій звільнення півострова

Фото: Associated Press

Краще керування військами та уміння воювати тими засобами, які є, будуть перевагою ЗСУ перед ворогом під час деокупації Криму.

На території тимчасово окупованого Криму противник буде відчувати нестачу боєприпасів та засобів ураження, а для ЗСУ після потужної артилерійської підготовки новітніми системами на кшталт Himars - це буде вільна зона.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовослужбовець ЗСУ Євген Карась.

За його словами, перевагою ЗСУ над ворогом є краща керованість військами, яка зумовлена тим, що всі командири бригад є бойовими офіцерами, які здатні на екстраординарні ходи. Він відзначив також краще вміння вести бої тими засобами, які є, шукати варіанти та проявляти кмітливість.

“Засоби ППО ми швидко повибиваємо, перекрити їх буде нічим, у повітрі буде протиборство двох сторін. Для артилерії, Himars, новітніх систем, для ударних дронів Крим - це буде полігон. Це накладе великий відбиток на те, як буде відбуватися ця наступальна операція”, - зауважив Євген карась.

Після потужної артпідготовки, зазначив він, далі все відбуватиметься класично — за участі штурмових груп із десантників та морпіхів.

Нагадаємо, у середу, 1 березня, у Мережі повідомили про вибухи у різних містах тимчасово окупованого Росією українського Криму. Зокрема, звуки вибухів пролунали у Ялті, Бахчисараї та передмісті Севастополя.

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