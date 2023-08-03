Крим стає пасткою для тих російських частин, які там сьогодні перебувають - військовий експерт

Жданов переконаний, що Генштаб ЗСУ почав планомірну роботу щодо винесення логістики на території українського Криму.
Крим стає пасткою для тих російських частин, які там сьогодні перебувають.
Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.
"Якщо ми виходимо на Азов (узбережжя Азовського моря – ред.), фактично на материковій частині України ми виходимо на лінію до 24 лютого, і у нас відкриваються можливості заходити до Криму", - зазначив експерт.
На думку Жданова, єдине, що треба буде зробити – знищити Керченський міст.
"Єдине, що треба буде зробити, як зауважив наш президент, що Кримський міст – це ціль номер один. А це означає, що військові, як тільки настане необхідність, його знищать. Неважливо, якщо руйнування не такі великі, але для відновлення руху знадобиться десь три-чотири тижні. І цього нам буде достатньо для того, щоб унеможливити постачання техніки, озброєння, боєприпасів для південно-західного угруповання російських військ", - пояснив він.
Військовий експерт додав, що якщо ЗСУ виходять на Перекоп, то руйнують Кримський міст і спокійно заходять до Криму.
"І тоді Крим стає пасткою для тих російських частин, які там сьогодні перебувають. Судячи з обстановки, можна з достовірною точністю сказати, що Генеральний штаб Збройних сил України почав планомірну роботу щодо винесення логістики на території українського Криму", - резюмував Олег Жданов.
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Нагадаємо, таблоїд Sunday Express із посиланням на власні джерела повідомив, що британські військові на закритій базі країни тренують українських спецпризначенців, щоб допомогти звільнити Крим до Різдва.
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