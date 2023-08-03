Крим стає пасткою для тих російських частин, які там сьогодні перебувають - військовий експерт

Крим стає пасткою для тих російських частин, які там сьогодні перебувають.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

"Якщо ми виходимо на Азов (узбережжя Азовського моря – ред.), фактично на материковій частині України ми виходимо на лінію до 24 лютого, і у нас відкриваються можливості заходити до Криму", - зазначив експерт.

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На думку Жданова, єдине, що треба буде зробити – знищити Керченський міст.

"Єдине, що треба буде зробити, як зауважив наш президент, що Кримський міст – це ціль номер один. А це означає, що військові, як тільки настане необхідність, його знищать. Неважливо, якщо руйнування не такі великі, але для відновлення руху знадобиться десь три-чотири тижні. І цього нам буде достатньо для того, щоб унеможливити постачання техніки, озброєння, боєприпасів для південно-західного угруповання російських військ", - пояснив він.

Військовий експерт додав, що якщо ЗСУ виходять на Перекоп, то руйнують Кримський міст і спокійно заходять до Криму.

"І тоді Крим стає пасткою для тих російських частин, які там сьогодні перебувають. Судячи з обстановки, можна з достовірною точністю сказати, що Генеральний штаб Збройних сил України почав планомірну роботу щодо винесення логістики на території українського Криму", - резюмував Олег Жданов.

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Нагадаємо, таблоїд Sunday Express із посиланням на власні джерела повідомив, що британські військові на закритій базі країни тренують українських спецпризначенців, щоб допомогти звільнити Крим до Різдва.

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