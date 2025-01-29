“Крім війни, нічого не бачили”: у Херсоні родина з чотирма дітьми три роки мешкає у підвалі

У Херсоні родина з чотирма малолітніми дітьми вже три роки мешкає у підвалі. На початку повномасштабного вторгнення їм вдалося вирватися з окупації, однак тепер вони живуть у підвальному приміщенні.

Як живе родина – показали журналісти TSN.ua.

У хлопчика – ДЦП, але через постійні обстріли батьки не можуть возити його до фахівців. Дівчата навчаються в школі та дитсадку онлайн. Батько каже, що навіть психолог, почувши розповідь мами 4-х дітей, у сльозах пішов курити.

Батько Денис / Скриншот із відео ТСН.ua

“Переїхали під час окупації. Вирахували день, коли нема у них (росіян – ред.) блокпоста, і виїхали сюди, в Херсон. Ми були на п'ятому поверсі і “Градом” засипало цей район. У нас повилітали вікна, двері. Ми в цей момент були в квартирі. Спочатку десь здалеку я почув вибух. Це був перший із “Градів”, упав десь метрів 500 від нас. Ми забрали всіх малих попід двері в куток, я став їх закрив, і почало сипатись. Тоді я малих під мишку, босі спустилися сюди. З того дня ми так і тут”, – розповідає батько Денис.

Це підвальне приміщення раніше слугувало спортзалом. У таких умовах живуть діти три роки під постійними обстрілами.

Мати Аліна / Скриншот із відео ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

“Не виходимо (з підвалу – ред.) взагалі. Хлопчик і дівчинка старша навчаються онлайн. Маленька ще нікуди не ходить… Як тільки починають гепать, то починає плакать і труситься”, – каже мати Аліна.

Діти мешкають у підвалі Херсона / Скриншот із відео ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

“Ілюха – інвалід з дитинства, у нього ДЦП, народився такий. Зараз йому важче. Ми раніше їздили в лікарню на масажі, обігрівання робили. А зараз страшно їхати з дитиною кудись. Да і лікарів немає. Лікарні зайняті другим ділом, не до цього тут в Херсоні”, – каже батько Денис і додає, що окрім війни, діти більше нічого не бачили.

Сім'я з Херсона / Скриншот із відео ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Наразі родина очікує можливості виїхати у більш безпечне місце.

Підтримати сім'ю можна за цими реквізитами:

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На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "КРІМ ВІЙНИ, НІЧОГО НЕ БАЧИЛИ!" Родина з 4 дітьми вже 3 роки живе у підвалі в Херсоні!

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