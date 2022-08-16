"Криміналітет і брудні справи": Фейгін пояснив, як пов’язані Путін і ватажок "вагнерівців" Пригожин

Російський опозиціонер, правозахисник та адвокат Марк Фейгін переконаний, що так званий "кухар Путіна" здійснював у Санкт-Петербурзі та інших містах "якісь особисті завдання та брудні справи" для Путіна.

Про це Фейгін розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Правозахисник зазначає, що більшість осіб в оточенні Путіна походять з Санкт-Петербургу, адже Путін "має слабкість до людей, з якими він довго знайомий".

"Путін довіряє людям довго. Все-таки за ці десятиліття ми не бачили якихось суттєвих, радикальних змін у його оточенні. Є окремі вкраплення, але переважно він схильний до стосунків, що склалися за довгі роки", - пояснив Фейгін.

Так, за його словами, і Пригожин виявився земляком Путіна – він також із Санкт-Петербургу. Фейгін припускає, що очільник ПВК Вагнер був пов’язаний з петербурзьким криміналітетом, як і сам Путін.

"Путін був цьому не чужий. Він теж був тісно з ним (криміналітетом - ред.) пов'язаний у ролі чиновника. Але це не заважало йому ні як колишньому співробітнику КДБ, ні як чиновнику у Собчака. Він мав із ним тісні зв'язки. Я думаю, цей зв'язок виник у період 1990 років. Ми всього до кінця не знаємо. Але його прийнято називати "кухарем" - тому, що він займався кейтерингом і мав державні підряди", - каже Фейгін.

"Думаю, що їх поєднує кримінальний, фінансовий, корупційний та особистий зв'язок. Подейкують, що Пригожин здійснював у Пітері та інших місцях для Путіна якісь особисті завдання, брудні справи", - зауважив адвокат.

За його словами, Пригожин ще потрібен Путіну для брудних, кримінальних справ, тому його не могли навмисно відправити до Попасної, куди днями поцілили ЗСУ.

"Вони (Путін і Пригожин - ред.) один одного іноді щипають на якихось нижніх рівнях. Але сказати, що його спеціально відправили до Попасної, щоби його накрили Хімарсами – не думаю. Він необхідний для різного роду брудних, кримінальних справ", - зазначив Фейгін.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по штабу "Вагнера" в Попасній, там міг бути їхній ватажок Пригожин. Тоді Гайдай заявив, що загинули понад 100 "вагнерівців", серед них і заступники Пригожина.

ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній - ТСН

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