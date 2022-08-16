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"Криміналітет і брудні справи": Фейгін пояснив, як пов’язані Путін і ватажок "вагнерівців" Пригожин

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"Криміналітет і брудні справи": Фейгін пояснив, як пов’язані Путін і ватажок "вагнерівців" Пригожин

Фото: Associated Press

Президента Росії Путіна та керівника ПВК Вагнер Пригожина найімовірніше пов’язує кримінальний, фінансовий, корупційний та особистий зв'язок.

Російський опозиціонер, правозахисник та адвокат Марк Фейгін переконаний, що так званий "кухар Путіна" здійснював у Санкт-Петербурзі та інших містах "якісь особисті завдання та брудні справи" для Путіна.

Про це Фейгін розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

Правозахисник зазначає, що більшість осіб в оточенні Путіна походять з Санкт-Петербургу, адже Путін "має слабкість до людей, з якими він довго знайомий".

"Путін довіряє людям довго. Все-таки за ці десятиліття ми не бачили якихось суттєвих, радикальних змін у його оточенні. Є окремі вкраплення, але переважно він схильний до стосунків, що склалися за довгі роки", - пояснив Фейгін.

Так, за його словами, і Пригожин виявився земляком Путіна – він також із Санкт-Петербургу. Фейгін припускає, що очільник ПВК Вагнер був пов’язаний з петербурзьким криміналітетом, як і сам Путін.

"Путін був цьому не чужий. Він теж був тісно з ним (криміналітетом - ред.) пов'язаний у ролі чиновника. Але це не заважало йому ні як колишньому співробітнику КДБ, ні як чиновнику у Собчака. Він мав із ним тісні зв'язки. Я думаю, цей зв'язок виник у період 1990 років. Ми всього до кінця не знаємо. Але його прийнято називати "кухарем" - тому, що він займався кейтерингом і мав державні підряди", - каже Фейгін.

"Думаю, що їх поєднує кримінальний, фінансовий, корупційний та особистий зв'язок. Подейкують, що Пригожин здійснював у Пітері та інших місцях для Путіна якісь особисті завдання, брудні справи", - зауважив адвокат.

За його словами, Пригожин ще потрібен Путіну для брудних, кримінальних справ, тому його не могли навмисно відправити до Попасної, куди днями поцілили ЗСУ.

"Вони (Путін і Пригожин - ред.) один одного іноді щипають на якихось нижніх рівнях. Але сказати, що його спеціально відправили до Попасної, щоби його накрили Хімарсами – не думаю. Він необхідний для різного роду брудних, кримінальних справ", - зазначив Фейгін.

Нагадаємо, що ЗСУ вдарили по штабу "Вагнера" в Попасній, там міг бути їхній ватажок Пригожин. Тоді Гайдай заявив, що загинули понад 100 "вагнерівців", серед них і заступники Пригожина

ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній - ТСН

ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній - ТСН

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