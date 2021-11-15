Кримінальні розбірки у в'язниці Еквадору: майже 70 загиблих і 20 поранених

У тюрмі тримають чимало наркоторговців.

Щонайменше 68 в’язнів загинули, а ще два десятки зазнали поранень через кримінальні розбірки в переповненій тюрмі Літорал в Еквадорі. Там тримають понад вісім тисяч в'язнів. Лише півтора місяця тому у ній за схожих обставин загинули понад 100 людей.

За попередніми даними, йдеться про конкуренцію серед наркоторговців. Що коїться в тюрмі Літорал, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок за 15 листопада.

Десятки наляканих людей зібралися під в’язницею Літорал у портовому місті Гуаякіль, яке найбільше в Еквадорі. У кожного з них у цій тюрмі перебуває хтось рідний. Кажуть, від влади немає жодного повідомлення. Саме тому прийшли сюди в надії дізнатися бодай щось про долю близьких.

Бійня розпочалася уночі в тюремному блоці, де перебувають щонайменше 700 в'язнів - членів однієї кримінальної банди. Напали на них, твердять, засуджені з інших блоків. "Вони прийшли о третій, сказали – всім до стіни. Тоді почалася стрілянина. Я бачив, як люди падали, однак нічого не міг вдіяти", - каже один із затриманих.

Майже 70 в'язнів уночі загинули, а 20 зазнали поранень. Поліцейські та чиновники кажуть, що в такий спосіб банди наркоторговців перерозподіляють вплив над тюрмами країни. "Одна з банд лишилася без лідера. Його випустили достроково. Тож інші банди вирішили цим скористатися. Бійню припинили спецпризначенці, ми спрямували туди 900 людей", - каже губернатор провінції Пабло Аросемена.

Новини світу: в еквадорській переповненій в`язниці через розбірки загинули щонайменше 68 в`язнів

Втім, родичі в’язнів упевнені: наглядачі та поліція теж відповідальні за те, що сталося. Мовляв, поліція зайшла всередину за чотири години після початку стрілянини.

Слід зауважити, що це вже не перша бійня в цій в’язниці. Півтора місяця тому через сутички між бандами, які ворогують, тут загинули 119 людей. Після цього президент країни оголосив надзвичайний стан на два місяці, що дозволило військовим охороняти в’язниці ззовні. Тепер глава держави пропонує, щоб військові патрулювали тюрми і зсередини. Слово за конституційним судом.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання