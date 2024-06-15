"Кримський міст"-2: навіщо Путін будує залізницю до Маріуполя і чим її можна знищити

У соціальних мережах обговорюють завершення будівництва ворожої залізниці, яка з’єднає російський Ростов на Дону та окупований Маріуполь.

Завершення будівництва цього об’єкту може стати черговою загрозою для наших військових, бо у разі наявності транспортного сполучення суходолом, окупанти зможуть набагато швидше постачати на фронт озброєння, техніку та живу силу.

ТСН.ua з’ясовував, чи дійсно є така загроза та як саме можна протидіяти, аби ворожа залізниця надовго зупинилася.

Навіщо залізниця до Маріуполя?

Військовий експерт Ігор Романенко сумнівається, що будівництво ворожої залізниці може надто кардинально змінити ситуації на фронті.

"Звісно, що завершення будівництва залізниці від Ростова до Маріуполя значно посилить потенціал логістичного забезпечення ворога саме суходолом. Це дійсно проблема, але кардинальних змін на фронті вона не принесе. Наявність такого сполучення та небезпеку від нього варто враховувати нашим відповідним службам. Гадаю, вони вже вивчають слабкі місця цього об’єкту. А також вирішують, чим краще завдавати по ньому удару. Для цього, до речі, нам потрібна відповідна зброя. А нам партнери поки дають лише ATACMS старого зразку з касетною боєголовкою. І не так багато, як потрібно для виконання відповідних операцій", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр).

Альтернатива Кримському мосту

Експерт додає, що ідея будівництва залізничного сполучення суходолом, виникла у росіян одразу після першого ж ураження Кримського мосту.

"Після перших наших ударів по мосту у Керченській протоці, переправа більше не використовується ворогом на повну потужність. І зараз не може повноцінно працювати. Тому у Путіна почали шукати альтернативу. Під будівництво залізниці знайшли кошти. Зараз це реалізують і, на жаль, добудовують", - розповідає Ігор Романенко.

Як і чим ЗСУ можуть знищити Кримський міст / Фото: ТСН.ua

Партизани та підриви

Військовий експерт зауважує, що залізницю, якою ворог планує перевозити усе необхідне на фронт принципово повністю знищити не вийде, а от регулярно виводити її з ладу – цілком реально.

"Знищити повністю залізничне сполучення не вдасться, а от регулярно наносити ушкодження у найуразливіших місцях, щоб потяги не могли курсувати – звісно ж потрібно. Це можуть робити місцеві партизани, а також підрозділи від Сил спеціальних операцій, СБУ, ГУР. Гадаю, все це буде обов’язково виконуватися на регулярній основі. Бо ворог може передбачити ресурси для швидкої відбудови залізничного полотна", - пояснює військовий експерт.

Чому влучити літаками складніше

До речі, нищити ворожу залізницю можна і за допомогою авіації, але зробити це буде надто складно, все залежить від потужності зброї, яка буде у наявності на борту у винищувачів.

За словами Ігоря Романенка, потрібно вивчати усі можливі варіанти.

"З відкритих джерел відомо, що Україна вже налагодила виробництво власних керованих авіаційних бомб. Зараз тривають їх випробування. Можливо, саме це озброєння стане одним з варіантів з часткового знищення ворожої залізниці", - підсумовує військовий експерт.

Раніше ТСН.ua розповідав, чому зарано знищувати Кримський міст і як на це відреагує Путін.

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