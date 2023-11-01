Кримський міст – у диму: що кажуть окупанти і як Україна збирається звільняти півострів

Що відбувається в Криму, чому задиміло на Кримському мосту та як Україна збирається звільняти півострів, читайте ТСН.ua

На Кримському мосту знов хтось палив, у Севастополі верещала повітряна тривога, а місцевий гауляйтер благає зберігати спокій.

Що відбувається в Криму, чому задиміло на Кримському мосту та як Україна збирається звільняти півострів? Деталі в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

"Внимание всем! Воздушная тревога" – уже кілька днів поспіль ранок у Севастополі не обходиться без звуків сирен. Ну якщо бути чесним, то вмикають її не всюди, на що постійно скаржаться місцеві. Напевно, на думку гауляйтерів, комусь вона більш потрібна.

Що летіло на Крим?

Цього разу сирени не вщухали майже 2 години. Окупаційна влада повідомила, що півострів атакує одразу велика кількість засобів. Які саме не уточнили, але перелякались навіть на Кримському мосту. Відео задимлення на ньому зняли місцеві жителі. До речі автора цього відео росіяни схопили за лічені години і змусили вибачатись на камеру.

Скоріше за все це дим не від влучання. Росіяни уже не вперше пускають білий дим на мосту. За їх задумом, він має замаскувати "скрєп"у Путіна від ракет. Аналогічні заходи застосовують і залишки Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті.

Наскільки це ефективно, невідомо, але схоже, що паніка у них таки не безпідставна. Російські так звані "воєнкори" кажуть про проліт 6 ракет Storm Shadow над тимчасово окупованими Пологами Запорізької області. Кажуть, що ракети летіли низько – на висоті 50 метрів, утім фото чи відео не дають. Згодом зафіксували проліт ракет уже над Азовським узбережжям.

Україна має план повернення Криму

Але і це ще не всі сюрпризи для окупантів! Україна має чіткий план повернення Криму. Про це на саміті Кримської платформи заявила представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Вона наголосила, що для його реалізації Україні потрібно більше зброї та дипломатична допомога партнерів.

"Деякі партнери могли подумати, що ми не готуємося звільняти території, що ми хочемо про це забути. Ні, це не так. Територію ми звільняємо і маємо конкретний покроковий план звільнення та реінтеграції цієї території", – запевнила Ташева.

Також читайте У Криму окупанти проводять потужні маневри: Гуменюк назвала причину

Про невідворотність повернення Криму не раз заявляв і сам Зеленський. На саміті Кримської платформи президент озвучив перші успіхи на цьому шляху. А саме, про втечу Чорноморського флоту в Абхазію.

Що сказав Шойгу

Чи були прильоти у Криму, на момент запису невідомо. Не коментували цю атаку і мінубиства РФ. Натомість виклали виступ Шойгу, де той зачитав з папірця про успіхи "бравої" російської армії. Прибіднятися не став і одразу видав усю маячню: Росія перемагає, Україна програє. Але потім щось його занесло. Каже, за місяць російська ППО збила 37 літаків. Цікаво, це з урахуванням своїх літаків, чи ні?

Заочно збивши всі F-16, Шойгу ніби заспокоївся. Але ж для міноборони РФ брехати і є роботою. Наприклад, вони звітували про успішне відбиття нічної атаки дронів.

Але у Буданова іншої думки. У ГУР опублікували відео та фото враження російської радіолокаційної станції "Подльот" у Бєлгородській області.

"Воїни ГУР МО України у взаємодії з побратимами з ССО та 1-ї окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна виявили та завдали ураження дороговартісній російській радіорелейні станції 48Я6-К1 "Подлет". Таке обладнання ворог використовує для виявлення повітряних цілей на малих та гранично малих висотах", – йдеться в повідомленні Головного управління розвідки.

Дякуємо воїнам-спецпризначенцям за гарні новини! А окупантам в Криму бажаємо побільше запальних ранків. Нехай кожен військовий злочинець та колаборант отримає по заслугах, а український прапор знову замайорить у Криму та Севастополі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ВИБУХИ! Кримський міст - У ДИМУ! Шойгу в паніці язиком “збиває” українські літаки!